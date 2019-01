Jakub Šofar, Právo

Ale protože bych byl nerad z genderových pracovišť nařčen ze sexismu, opakuji, že se mi to chce jenom a pouze říci. Jestli to tady zaznělo, tak v podobě nutkání. A sebou samým udané nutkání ještě nic neznamená, zvláště když se od něj veřejně a jasně distancuji. Internauti zajisté poznali příchod jara podle proměny obsahu spamů: po zimní nabídce investic či počítačových programů zase začala převažovat viagra a její další odvozené varianty. Z pohledu dobrého hospodáře je nutno říci, že devadesát pilulí za 270 baků, to je slušný deal, jak se říká v yankeejštině. To by bylo lásky všude (a ještě by zbylo).

Jaro má tak blahodárné účinky, že mozky opět začínají fungovat jako průtokové ohřívače myšlenek. A to je dobře. Jenom přemýšlivý člověk může pochybovat tak kvalitně, aby to lidstvu přineslo nějaké výsledky. A o to přece jde - nosit výsledky. Když se k tomu ještě pořádně nacpeme vitamínem B1 blahodárně působícím na nervy, když budeme k pochybnostem přikusovat obilné klíčky, chřest, otruby a kvasnice, pak Evropská unie, třes se! To nám nebudou stačit ani ti z Bruselu, ani ti ze Štrasburku, však už teď jen zírají, jak to náš pan prezident roztáčí proti euroústavě. Možná bychom takto nadopovaní mohli dohnat a předehnat i tyhlety Amerikány. Samozřejmě - jen když se nám (a panu prezidentovi) bude chtít.

Jaro je prostě príma záležitost. Proto dnes něco jarního, nového, nastupujícího.

www.malyctenar.bloguje.cz

Podle Hayekových liberálních teorií má každý možnost emitovat vlastní peníze, trh pak rozhodne, které jsou "kvalitnějším zbožím". S blogy je to podobné, i když úplně jiné - takové zvraty v textu mám rád, protože upevňují vztahy čtenář-autor, pro čtenáře se autor stává tajemnějším a je pracovně zařazen do kolonky "pitoma, ale s fištrónem". Ale zpět k blogům. Když se stanou všichni bloggery, kdo to pak bude číst? Ta lepší odpověď zní: Musíš být lepší než ti ostatní. A stačí to? Přesně to nevím, ale rozhodně bych tomu chtěl věřit.

Autor, Malý čtenář, bloguje pravidelně, komentuje úroveň českých médií a překladů, vypisuje si z četby a prohlíží si literární život. Čtenář může vybírat ke čtení z příspěvků řazených buď chronologicky v Archivech (po měsících; od října 2003), nebo tematicky v Rubrikách (zde především v položkách Kritika překladu jinde, Čtenářský (pěti)minutovník, Literární provoz, ...v řeči vázané a Nadávání na noviny).

O Houellebecqově knize Rozšíření bitevního pole blogger 24. 3. 2005 mj. napsal: Není zdaleka dokonalý - ale může vůbec být misantropické dílo dokonalé, když nenávist k celému světu znamená nenávidět i ostatní, kdo ho rovněž nenávidí, třeba za to, že tak činí jiným způsobem nebo z jiných důvodů než my?

Bacha na tyhle malé čtenáře!