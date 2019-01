Petr Váša: Návrat Plavce Jindřicha

Zdenko Pavelka, Právo

V polovině 80. let založil experimentální rockovou skupinu Z kopce (1985), kterou později přejmenoval na Ošklid (1987) a ještě později na A-Beat (1990). Vydal několik EP a LP, ale v 90. letech se vydal jiným, nerockovým směrem. Začal se věnovat tzv. fyzickému básnictví, v němž propojoval své rockerství s hlasovými experimenty, pohybem, výtvarným uměním a poezií. Vydal několik audionahrávek (Ooo Luna Nulla, Lišák je lišák, Cirkus-Chaos-Minaret). Větší část svých starších textů spolu s kresbami sestavil v roce 1994 do knižního souboru Texty, básně, poés physiques visueles + acoustiques.

Své fyzické vizuální básně vystavil v brněnské galerii U dobrého pastýře (Poémes physiques, 1995). V roce 2000 se vrátil na rocková pódia. Založil skupinu Ty syčáci, s níž dosud vydal dvě písňová CD (Máj v dubnu a Lék a jed) a pokus o netradičně pojatou punkovou operu SSSS... čili Samota, Sláva, Smrt a Spása.

Ve sbírce textů a kreseb Návrat Plavce Jindřicha Váša rekapituluje svou "posedlost" rytmem, experimentem a vizí svobody, jíž se nikdy nevzdává. Vedle textů z CD Máj v dubnu obsahuje sbírka několik dalších uzavřených celků, jež však ve výsledku tvoří tematicky kompaktní tvar.

Ústřední symbolickou postavou je Plavec Jindřich, který si navečer vyjel na moře a nějak se nemůže dostat zpátky a se kterým se Váša identifikuje jako kdysi Kafka se Zeměměřičem K., což dokumentuje i úvodní dětská Vášova fotografie a závěrečný autoportrét. Vášovy texty, jež pocházejí z různých dob, ale vesměs jsou pravděpodobně z posledních let, si udržují ducha jeho "fyzických básní". Jsou do maximální možné míry rytmizované, hrají si s významy slov a slovních spojení, s různými jazykovými variacemi, gagy, crazy nápady a provokacemi. Kdesi v podtextu se však vedle ztřeštěné grotesknosti stále výrazněji objevuje i existenciální škleb, sebeironie, výsměch sobě samému a dokonce i jistá nostalgie... Pořád by to mohlo být lepší / Myslí si Jindřich a už je na břehu / Jednou si navečer vyjel na moře / A po letech se vrací zpátky...

