V Lucerně zahraje hvězda rock´n´rollu Bo Diddley

Po Chuckovi Berrym a Jerry Lee Lewisovi vystoupí v pražském Lucerna Music Baru 21. dubna další hvězda rock´n rollu, který letos slaví padesát let. Autor hitů Who Do You Love, Mona a Not Fade Away kytarista Bo Diddley patří k nejvýznamnějším stylotvorným hráčům.