Novinky

Garbage: Bleed Like Me

Garbage existuji více než deset let a za tu dobu vydali celkem tři alba. O Garbage se v mnoha ohledech hovoří jako o superskupině a nebo také jako o skupině tří producentů a jedné dívky. U zrodu Garbage stáli totiž tři hudebníci, Butch Vig, Steve Marker a Duke Erikson, kteří mají za sebou úspěšnou producentskou práci, křehkou a krásnější část Garbage potom reprezentuje charismatická zpěvačka Shirley Manson.

Na Garbage byla vždy interesantní kombinace ostrých kytarových partů s nekompromisní rytmikou a s téměř andělským vokálem Shirley Manson. Na Bleed Like Me opět nechybí ani výrazné a jasné melodie, ale tentokrát si navíc přijdou na své speciálně milovníci kytarového zvuku.

Warner Music

Ohm Square: Love Classics

Nové regulérní album pražských Ohm Square vychází po 6 letech. Skupina v něm reaguje na globální hudební podněty a na svém albu se neštítí ničeho. Stává se hlavním představitelem stylu nu-poprock. Na albu se objevují písně všech temp a nálad od melancholie po těžkou ironii a satiru. V mnoha různých polohách se zde představuje zpěvačka Charlie One, nedílnou součást alba tvoří i její texty. Originálně a trefně glosuje, hledá a prosazuje girl power v současném patriarchálním systému.

Universal Music

Radůza: V hoře

Radůza se během února a března zavřela do studia a nahrála písně nové, které opět nepozbývají energičnosti a svéráznou poetiku. Skladby oscilují od šansonu přes regae až po inspiraci lidovou či klasickou hudbou. Novému albu V hoře se samozřejmě nevyhnulo několik zajímavých hostů, mezi něž patří např. kytarista skupiny KOA Omar Khaouaj, František Raba hrající na kontrabas a housle nebo Ivanka Pokorná hrající na harfu.

Indies Records

The Chieftains: Live From Dublin, A Tribute To Derek Bell

Album Live From Dublin, A Tribute To Derek Bell nahrála legendární irská kapela The Chieftains v průběhu léta a podzimu loňského roku v Gaiety Theatre a National Concert Hall na počest zesnulého člena kapely Dereka Bella. Ten se naposledy představil na albu Down The Old Plank Road, které bylo nominováno na cenu Grammy.

Sony BMG

Mudvayne: Lost and Found

Po úspěšném albu The End Of All Things To Comme z roku 2002 a následném turné, které sklidilo nebývalý úspěch se kapela Mudvane pustla do nahrávání novinky Lost And Found. Jako první ochutnávka z alba vyšel singl Happy?.

