Věra Míšková, Právo

Zelená kniha





Příběh skutečného zrodu přátelství dvou zcela odlišných lidí: geniálního černošského pianisty a bílého barového vyhazovače, kterého si virtuos najal jako řidiče na své turné po jihu USA v šedesátých letech, kdy tam Afroameričané neměli o problémy nouzi.

Zelená kniha, USA 2018, komediální road movie, režie: Peter Farelly, hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Brian Stepanek a další.

Úhoři mají nabito





Černá komedie o chlapech, pro které se hra na Útvar rychlého nasazení stala útěkem z reality jejich nudných životů. Po zuby ozbrojení zatahují do svých her nic netušící okolí. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě.

Úhoři mají nabito, Česko 2019, černá komedie, 101 min., režie: Vladimír Michálek, hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Patrik Holubář a další.

Mrazivá pomsta





Život Nelse a jeho ženy je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Drogový král přezdívaný Viking postupně záhadně přichází o své zabijáky...

Mrazivá pomsta, Velká Británie, akční drama, 118 min., režie: Hans Petter Moland, hrají: Liam Neeson, Emmy Rossumová, Tom Bateman, William Forsythe, Laura Dernová a další.

Ticho před bouří





Baker toho má asi dost za sebou a teď si svoje životní rány léčí v klidu rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Ticho jeho života však rozčísne bývalá žena Karen: zoufale požaduje po Bakerovi, aby zabil jejího současného násilnického manžela. Baker nejprve odmítá, ale klidné vody karibského ráje jsou už nevratně zčeřené.

Ticho před bouří, USA 2019, thriller, 106 min., režie: Steven Knight, hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke a další

Žena na válečné stezce





Padesátnice Halla je spořádaná sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme tvrdá a nekompromisní žena, která vede soukromou válku s průmyslovými giganty, kteří ničí islandskou krajinu. Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce otázku, jak přispět k tomu, aby nedošlo k ekologické katastrofě, i jedno velké osobní dilema.

Žena na válečné stezce, Island, Francie, Ukrajina 2018, drama, 101 min., režie: Benedikt Erlingsson, hrají: Halldóra Geirharðsdóttirová, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada a další