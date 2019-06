Šárka Hellerová, Právo

Vznikli jste v roce 1983. Jaká muzika vás tehdy ovlivňovala, jaká vaše kapela měla být?

Když jsem vstoupil do kapely, bavil kluky undergroundový punk té doby, hudba kapel Black Flag, Flipper, Meat Puppets. Měli rádi i The Stooges, MC5, Bad Brains, Blondie. Já spíš heavymetalové kapely, které je ale rovněž bavily. Poslouchal jsem například Black Sabbath, Judas Priest, rané Iron Maiden či Raven. A všichni jsme měli rádi Kiss, Aerosmith, Led Zeppelin, nebo dokonce CCR. V tu dobu jsme neměli žádné pomyšlení na to, že by se nám z hraní stala kariéra. Koncert, za který jsme dostali na benzín a burrito z večerky, jsme považovali za vydařený.

Věřili jste v začátcích, že Melvins vydrží na scéně tak dlouhou dobu?

Samozřejmě že ne. Jak by někdo mohl plánovat, že založí třicet pět let úspěšné kariéry na tom, že dělá příšerný randál? Náš modus operandi vždy byl: vytřískat z toho všechno, protože zítřek neexistuje.

Později jste byli jednou z kapel, které založily základ žánru grunge. Cítíte se být jejími kmotry?

Jsme spíš divní strýčkové grunge než kmotři.

Co bylo nejlepšího na tom, mít v osmdesátých letech kapelu?

Popravdě řečeno, bylo to děsné. Tehdy jsme si to nejvíc vyžrali. Kapela v osmdesátých letech nic nevydělávala a většinou se o nás kromě pár oddaných lidí nikdo nezajímal. Osmdesátá léta jsou má nejméně oblíbená dekáda. A také to bylo nejhorší období, co se módy týká.

Jaká je filozofie vaší kapely?

Chtěli jsme být nejlepší kapelou všech dob. Pořád tyhle ambice máme. Hudbě, kterou děláme, věřím na sto procent. Naprosto za ní stojím. Je to jediný způsob, jak přežít. Vytrvalost, sebedůvěra a koule na to, být troufalý. Nic víc nepotřebujete. To jsou mé nevyžádané rady.

Až do roku 2006 jste byli tříčlenná kapely, ve které se měnili lidé na postu baskytaristy. Někdy od roku 2007 jste čtyřčlenná kapela, poslední čtyři roky dokonce ve stálé sestavě. V poslední době opět vystupujete i ve třech. Byla za původním rozšířením kapely chuť proměnit zvuk kapely?

V době, kdy jsme se rozrostli, jsme určitě neměli záměr cokoliv hudebně měnit. Reagovali jsme jen na nastalé situace a příležitosti a nastala metamorfóza.

Svá alba vydáváte velmi často. Co pomáhá, abyste zůstali tak produktivní?

Káva. Hodně kávy.

Buzz Osborne, vy, bubeník Pearl Jam a Soundgarden Matt Cameron jste spolu nahrávali nedávno v Sun Valley Studios v Kalifornii. O jaký projekt jde?

Matt pracuje na své sólové desce. Hrajeme na ní i my ostatní. Neuvěřitelně jsme si nahrávání užili a výsledek zní skvěle.