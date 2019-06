Stanislav Dvořák, Novinky

Nepříjemný a znepokojivý film Leaving Neverland nedávno znovu rozvířil obvinění a negativní emoce. Film režiséra Dana Reeda je o zneužívání chlapců, které ale zpěvákovi stále nikdo nedokázal. Správci dědictví Michaela Jacksona proti filmu protestovali a zažalovali televizní společnost HBO.

Většina fanoušků bude stejně Jacksona poslouchat dál, existují ale i názory, že by se měla jeho hudba odstranit. V Americe se už král popu nesmí ukázat v seriálu Simpsonovi a také rádio BBC ho odmítá hrát. Češi nejsou tak radikální. Jacksona připomenou třeba koncertem 27. července v Českém Krumlově. Jmenuje se jednoznačně - Michael Jackson Symphony.

Veřejnoprávní Český rozhlas zatím rovněž nenásleduje příkladu britské BBC. „Michael Jackson nebyl nikdy za nyní diskutovaný trestný čin odsouzen. Chceme tedy především zvážit na jedné straně etický a morální aspekt celého případu, na druhé straně to, že tvorba Michaela Jacksona neoddiskutovatelně patří k odkazu popkultury a postava Michaela Jacksona jako autora a zpěváka – ať už byla jeho osobnost jakákoli – ovlivnila významně dějiny světové hudby,“ řekl před časem Novinkám mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Michael na vrcholu v roce 1988

Ať už byl vztah Michaela Jacksona k malým chlapcům jakýkoliv, faktem je, že sám žádné pořádné dětství neměl. Narodil se roku 1958 a už v roce 1964 musel vystupoval s rodinnou skupinou Jackson 5. Zázračný a roztomilý Michael sice bavil publikum a ihned vynikal ohromným talentem, jenže neprožil bezstarostné období her a dětských dobrodružství. Jeho otec byl přísný manažer a neváhal použít tělesné tresty.

V sedmdesátých letech už bylo jasné, že Michael je mnohem lepší než jeho bratři, a tak opustil skupinu i vydavatelství Motown. Následně se ve spolupráci s producentem Quincym Jonesem změnil ve skutečného krále světového popu.

Album Thriller

Jackson měl neskutečný feeling a instinkt pro funky a soul, jeho zpěv nervózně pulsoval, jeho taneční pohyby lidi fascinovaly. Jones byl zkušený jazzman, který mu pomáhal s rafinovanými aranžemi a zvukem.

Desky Off the Wall (1979) a hlavně Thriller (1982), kterého se prodalo víc než 100 miliónů kusů, dodnes nelze překonat. Je to pop dotažený do dokonalosti. Dobrá byla i alba Bad (1987) nebo Dangerous (1991).

Michael Jackson v 90. letech, na nose jsou vidět nepovedené plastické operace.

V devadesátých letech šel ale Jackson prudce dolů. Chyběla inspirace a ničily ho soudy kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování dětí. V roce 2001 vydal ještě desku Invincible (2001), ale umělecky ani komerčně už to nebylo ono.

Na jaře 2009 zpěvák plánoval comeback, ale 25. června umřel na předávkování léky.