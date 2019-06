jaš, kul, Právo

„Já sám nikdy věřící nebyl, čímž ale neříkám, že je na víře něco špatného. Víra v něco nad námi, v něco většího, než jsme my sami, je myslím zcela přirozená. Jen mám pocit, že se to občas přehání, a tak jsme to v písničce přehnali opačným směrem,“ vysvětluje svůj postoj Láska.

Písničku testoval na posluchačích během jarního turné s písničkářem Pokáčem. „Přehrál jsem Pokáčovi pár skladeb, aby mi poradil s výběrem. Líbila se mu právě Pane,“ přibližuje s úsměvem Láska.

Producentské role písničky se opět ujal Thom z kapely Imodium, natáčelo se tentokrát na různých místech a s nahrávkou pomohlo hned několik spřízněných hudebníků. „Nahranou baskytaru poslal z Anglie muzikant českého původu Marek Bero, houslové party natočila Jana Věnečková, dechové nástroje členové dechovky Kolíňanka a zbytek jsme si s Láskou nahráli sami,“ upřesnil producent Thom.

Láska přichází s dalším singlem.

FOTO: Kateřina Hajdinová

Klip vznikal v prostředí zooparku v Zelčíně u Mělníka a přilehlém okolí. Hrají v něm herec Jaromír Nosek, televizní reportér a DJ Tomáš Kraus a další přátelé ze světa šoubyznysu. Píseň Pane budou moci posluchači slyšet i v rámci Láskových letních koncertů či během podzimního turné, které má naplánované s Pekařem.