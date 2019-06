Výbuch trochu poškodil i vybavení studií, ale nic vážnějšího se nestalo. Film se normálně natáčí dál.

V květnu se představitel Bonda Daniel Craig musel podrobit operaci kotníku kvůli nehodě, která se mu stala na Jamajce. Produkci to neohrozilo a film bude uveden do kin v plánovaném termínu duben 2020.

Rami Malek

FOTO: Jordan Strauss, AP

Rami Malek (filmový Freddie Mercury z trháku Bohemian Rhapsody) má letos ztvárnit hlavního padoucha a škodit Danielu Craigovi, který hraje agenta 007 naposledy.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK