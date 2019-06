Aleš Knapp, Právo

Knihu s názvem La Intrusa (do češtiny lze přeložit jako Vetřelkyně, vydala Galaxia Gutenberg, 144 stran) s úspěchem představila nedávno i na Mezinárodním knižním veletrhu v mexické Guadalajaře.

„Díky Monice Zgustové,“ napsal španělský časopis El Cultural, „je Gala vetřelkyně, která popohnala dopředu surrealismus.“

Madridský deník ABC oceňuje, že „Zgustová se zabývá i traumatem, které Galu neustále pronásledovalo. Surrealisté ji nesnášeli, André Breton ji přímo nenáviděl. Gala byla obětí misogynie, ale také očarováním pro básníka Paula Éluarda a výtvarné umělce Maxe Ernsta a Salvadora Dalího. Ne nadarmo – právě ona jim totiž dodávala tvůrčí energii.“

Nejčtenější španělský list El País si pak váží zejména toho, že Zgustová „osobně cestovala ke všem pramenům, aby pátrala po tajemstvích osobnosti a jednání své protagonistky. Kniha La Intrusa je psána svižným, dynamickým stylem. Galu, narozenou v ruské Kazani, portrétuje Monika Zgustová zevnitř, pomocí jakéhosi badatelského cvičení. Autorka se hluboce ponořila do veškerých existujících materiálů: do deníků své protagonistky, do archivů i do ruských zdrojů.“

Dalí by se třeba neproslavil

U příležitosti Mezinárodního knižního veletrhu v Guadalajaře řekla Zgustová listu El Razón de México: „Kdoví, co by se stalo, kdyby se Gala a Dalí nepotkali. Dalí by se třeba nestal tak slavným.“

Recenzent mexických novin k tomu dodává: „Spíše než jako múza a milenka básníka Paula Éluarda a malířů Maxe Ernsta a Salvadora Dalího je nám Gala v knize představena jako jejich spolupracovnice, ba spolupachatelka, která je všechny podpořila coby velké tvůrčí umělce. Česko-španělská spisovatelka Monika Zgustová potvrzuje, že právě díky této partnerce se Éluardovi, Ernstovi i Dalímu podařilo stát tím, čím byli: stěžejními postavami literatury a výtvarného umění dvacátého století.“