Stanislav Dvořák, Novinky

Deštivý den v New Yorku sleduje mladou dvojici, která přijíždí do lákavého velkoměsta, objevuje svět umělců a zamotává se do různých milostných eskapád. Zahráli si v něm třeba Timothée Chalamet, Elle Fanningová, Jude Law, Selena Gomezová, Diego Luna a Liev Schreiber. Do českých kin vstoupí 26. září.

Snímek natáčel Allen už v roce 2017, jenže vlna MeToo ho smetla rovnou do trezoru. Firma Amazon ho stále odmítá uvést do kin v Americe, ale evropské země chystají premiéry.

Timothée Chalamet a Selena Gomezová

FOTO: Gravier Productions

Desítky let stará a nikdy neprokázaná obvinění z obtěžování adoptivní dcery se dokázala znovu vynořit, ačkoliv je režisér nesčetněkrát popřel. Studio Amazon pak podlehlo panice.

Newyorský režisér nyní žádá odškodnění 68 milionů dolarů, protože společnost neuvedla film a vycouvala z dohody o několika dalších filmech. Podle Allena zcela bezdůvodně. Amazon už přitom v minulosti uváděl jeho filmy a také mu navrhl udělat seriál Crisis in Six Scenes.

Timothée Chalamet a Elle Fanningová

FOTO: Gravier Productions

Někteří herci se od spolupráce s Allenem distancovali, jiní ho zas hájí. A další taktizují a své postoje různě upravují. Herečka Rebecca Hallová v lednu 2018 demonstrativně vrátila honorář, jenže později vydala nové prohlášení, kterým své gesto částečně popírá.

„Myslím, že nikdo z veřejnosti by neměl být soudcem i porotou v případě, který je tak složitý. Nedarovala jsem svůj honorář proto, abych ho veřejně odsoudila. Udělala jsem to proto, že zasáhlo moje svědomí, když jsem si uvědomila, že ta žena se cítila, jako bych nepřímo odmítla platnost jejích slov tím, že jsem pracovala s mužem, o kterém si ona myslí, že ji napadl,“ vysvětlila zpětně Rebecca Hallová.