„První jiskra písně se rozsvítila, když mi jeden známý po nějaké akci nabídl, že mě sveze domů. V hezkém firemním autě měl na palubní desce obrázek sv. Kryštofa a na zpětném zrcátku buddhistický růženec. Zápěstí mu obepínal červený kabalistický náramek a on nadšeně mluvil o nějakém guruovi, kterého sleduje a který mu změní život,“ popisuje zárodky vzniku písně Harries.

„Měl děti a rodinu, skvělou práci, byl aktivní na sociálních sítích a sdílel obrázky s jídlem, partou, sportem i mantrami… Byl úspěšný, ale zdálo se mi, že se sebou samým příliš spokojený není. Nekonečně cosi hledal, aby dosáhl štěstí. Kdyby se zastavil a podíval se na to, co všechno má, možná by zjistil, že to je právě to štěstí,“ dodává autor.

James Harries chystá nové album.

FOTO: Ivi Rebová

Na novém singlu spolupracoval James Harries s českým producentem a skladatelem Viliamem Bérešem, a to i autorsky. Kytarové party nahrál americký producent a kytarista Steve Walsh a baskytaru Matěj Belko, známý spoluprací s Klárou Vytiskovu nebo Davidem Kollerem. Výjimečnou podobu coveru singlu vytvořil grafik Stefan Osciatka a autorem animovaného videa, které z něj vychází, je designér Pavel Kahotski.

Píseň Superstition je předzvěstí alba, které Harries pro fanoušky připravuje na příští rok a jež vyjde na domácím labelu Tranzistor v distribuci firmy Supraphon. Ještě před vydáním alba plánuje zpěvák podzimní turné po Německu, Velké Británii a Belgii, s jednou zastávkou v Paříži. Po vydání nového alba bude následovat české a slovenské turné a letní festivaly.