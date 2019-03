Gang of Youths: Předně jsme přátelé, pak muzikanti

Australská kapela roku 2017 Gang of Youths bude na festivalu Colours of Ostrava vystupovat poslední den, v sobotu 20. července. Přede dvěma lety tato pětice vydala druhou desku Go Farther in Lightness a získala hned čtyři australské hudební ceny ARIA.