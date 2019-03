Hudba zabalená do pestrobarevných obrazů

V pražském Popmuseu si lze do 29. června prohlédnout výstavu Zabal tu hudbu!, která ukazuje formy výtvarného zpracování obalů hudebních nosičů. Je inspirovaná knihou Karla Halouna It’s Only Rock’n’roll But… Ten na slavnostním otevření promluvil o tom, jak se práce výtvarníka bookletů během let měnila v návaznosti na technologický pokrok.