Stanislav Dvořák, Novinky

„Když dodržíte limit 90 vteřin, samozřejmě bude odvysílána celá vaše řeč,“ ujišťuje nyní producentka. V minulosti se ale objevily informace, že se bude stříhat a zkracovat a později se upravená verze odvysílá.

Desítky slavných režisérů, herců a kameramanů se emotivně ohradily proti tomu, že se bude pořad zkracovat a někteří ocenění by mohli částečně vypadnout ze živého přenosu. Zejména šlo o oblasti jako kamera, střih, make-up a účesy a krátký film. Organizátoři ale tvrdí, že jde o nedorozumění. Podle posledních informací se vystřihne jen chůze na pódium a objímání s kolegy, žádná vítězná řeč vystřižena nebude.

Jen nedorozumění?



„Kéž by mi všichni zavolali, vysvětlila bych jim, jak to bude,“ povzdechla si Gigliottiová. „Všichni budou v televizi. Cítím se špatně, že jsou lidé tak rozzlobení, protože si myslím, že kdyby to viděli, rozptýlilo by to jejich obavy,“ dodala.

„Budou tam ukázky, dostanete devadesát vteřin, pronesete řeč, dostanete Oscara do rukou. Bude to skvělý moment. V té editované verzi jenom neuvidíte, jak jdete na pódium.“

Akademie si zmatek zavinila sama, protože různí lidé říkali různé verze. Její prezident John Bailey řekl, že řeči budou odvysílány celé, ale jiné zdroje uvedly, že tam budou jen nejdůležitější momenty. Své pobouření nad úpravami ceremonie vyjádřili třeba Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Damien Chazelle, Cary Joji Fukunaga, Spike Jonze, Ang Lee, Spike Lee či Seth Rogen a desítky dalších.