Stanislav Dvořák, Novinky

Dopis podepsali přední američtí tvůrci a držitelé Oscarů, je mezi nimi Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Damien Chazelle, Cary Joji Fukunaga, Spike Jonze, Ang Lee, Spike Lee či Seth Rogen a desítky dalších.

Akademie se rozhodla, že v přímém televizním přenosu nebude předávání cen za kameru, střih nebo make-up a účesy, protože je ceremonii třeba zkrátit. Později se tam ale zkráceně objeví, nebude tam např. vidět, jak vítěz jde na podium. Filmaře to ovšem naštvalo a vyzvali ke zrušení opatření. To, že by Oscary předávali „pokoutně“ během reklam, nesnesou.

Podle nich to „není nic menšího než urážka těch z nás, kteří svůj život a vášeň zasvětili naší profesi.“

Jde jen o zábavnost, úroveň klesá



Martin Scorsese

FOTO: Právo

”Když je uznání těch, kteří jsou zodpovědní za tvorbu vynikajících filmů snižováno právě tou institucí, jejíž účelem je ochraňovat je, tak už nedodržujeme ducha závazku akademie, že má oslavovat film jako společně tvořené umělecké dílo.“

„Bohužel jsme se vzdálili od našeho úkolu, když se snažíme spíš o zábavu než o oslavu našeho druhu umění a lidí, kteří jsou za tím,“ dodává hořce otevřený dopis.

Producent ceremonie Glenn Weiss ale naznačil, že vyberou „emocionální momenty” z předání škrtnutých cen a odvysílají se později, takže kategorie nevypadnou úplně. Řešení prý už dříve předložili vedení různých částí akademie a shodli se, že to bude důstojné. Zároveň akademie uvedla, že umělci podlehli dezinformacím na sociálních sítích.

Oscary, které letos udělují v noci z 24. na 25. února, si už pár let zahrávají se svou reputací. S kritikou se setkal třeba nápad na nového Oscara za „populární film”. Smyslem filmových cen totiž nikdy nebylo oceňovat někoho, kdo je momentálně populární.

V roce 2016 navíc zahájili v Hollywoodu obměnu akademie podle rasového a genderového klíče. Už tehdy kritici upozorňovali, že nominace jsou často podivné a zvyšuje se tím počet béčkových umělců v akademii.