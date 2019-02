Stanislav Dvořák, Novinky

V Národním divadle mají promluvit herci Ivan Trojan, Iva Janžurová či Taťjana Medvecká nebo ředitel divadla Jan Burian.

Na úvod pietního aktu zahrála a zazpívala skupina Hradišťan Jiřího Pavlici.

„Jsou dobří a špatní lidé v každém oboru a pak jsou legendy, jakou byl bez pochyby Luděk Munzar. My jsme se jako rodiny znaly už odmalinka. Mně pan Munzar dokonce hrál několikrát tatínka. Třeba v Jakubu sklářovi nebo v televizním filmu Maska, ale to není podstatné. Měl jsme to štěstí být s ním chviličku a to natáčení bylo úžasné. On se tomu věnoval a projeli jsme spolu půlku republiky a propovídali spoustu hodin,“ zavzpomínal herec Ondřej Kepka.

Video

Ondřej Kepka o Luďku Munzarovi.

S hercem a také pilotem Munzarem se přišly rozloučit i kolegové včetně dvojnásobného mistra světa v letecké akrobacii Petra Jirmuse. Nad budovou divadla přeletěla dvě letadla.

Nad Národním divadlem přeletěla dvě letadla.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pohřeb Luďka Munzara v Národním divadle.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Luděk Munzar na snímku z 25. října 2014.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Luděk Munzar zemřel ve věku 85 let v sobotu 26. ledna. Byl předním hercem pražského Národního divadla, kde působil až do roku 1990. Hrál také v mnoha filmech jako Ročník jednadvacet, Žert, Temné slunce, Srpnová neděle, Lev s bílou hřívou nebo v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře, podílel se na televizních dokumentech a daboval.

V roce 2012 obdržel Cenu Thálie 2011 za celoživotní činoherní mistrovství.