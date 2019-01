VLA, rh, Právo

Přitom Domingova účast byla do poslední chvíle nejistá, neboť ještě v sobotu v Londýně, kde zpíval, mu nebylo dobře a uvažoval o zrušení. Nakonec vše dobře dopadlo a koncert se uskutečnil. Kvůli Domingovu zdravotnímu stavu byla zrušena pondělní tisková konference.

V neděli však představil jako sólisty dva mladé pěvce, kteří vyhráli jeho soutěžní kurzy Operalia – rumunskou sopranistku Adelu Zahariu a italského barytonistu Simoneho Alberghiniho. K nim se přidali naši dva mladí zpěváci Štěpánka Pučálková (mezzosoprán) a Petr Nekoranec (tenor).

V programu zazněly některé předehry, árie a duety z Mozartových oper včetně „pražského“ Dona Giovanniho. Zaharia a Alberghini dokazovali, že již patří na světová pódia, a neztratili se ani naši. Výkon orchestru byl uspokojivý, takže večer byl nejlepší reklamou na červencové kurzy Operalia, které se letos od 21. do 26. července poprvé uskuteční v Praze.

Placido Domingo děkuje se zpěváky a orchestrem. Vedle něho zleva Simone Alberghini, Petr Nekoranec, Štěpánka Pučálková a Adela Zaharia.

FOTO: Hana Smejkalová

Mezinárodní soutěž Operalia založil Domingo v roce 1993 s cílem objevovat nové pěvecké talenty. V minulosti v ní uspěli třeba tenoristé José Cura a Rolando Villazón či sopranistky Olga Peretyatko a Sonja Yoncheva.

Prahu si Domingo zvolil na základě spolupráce se spolkem Domingo Mozart Prague, který stál i za jeho předloňským účinkováním k výročí světové premiéry Dona Giovanniho.

„Je pro nás poctou, že se tato významná soutěž bude poprvé konat v Praze. Moc se na spolupráci a na všechny účastníky soutěže těšíme,“ komentovala konání kurzů Operalia v Praze ředitelka Opery ND a Státní opery Silvia Hroncová.

Soutěžící ve věku 18 až 21 let čekají v Praze tři kola, z nichž se deset nejlepších dostane do finále. O jejich výkonech bude rozhodovat desetičlenná porota složená z uměleckých ředitelů prestižních operních domů. Uzávěrka přihlášek do soutěže Operalia je 1. února.