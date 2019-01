aš, Novinky

Architects se prosadili se v roce 2011 se svým čtvrtým albem The Here And Now, které nabízelo kromě tvrdosti a komplexních rytmů a až chaotického zvuku i silné melodie. Už následující deska Daybreaker, kterou představili v roce 2012 na festivalu Rock For People, však přinášela návrat k tvrdosti.

Skupinu dali na počátku nového tisíciletí dohromady středoškoláci v čele s dvojčaty Searlovými, kytaristou Tomem a bubeníkem Danem. Ovlivněni byli kapelami jako The Dillinger Escape Plane, Slipknot a Meshuggah, takže nabízeli rytmicky složitou a zvukově až chaotickou hudbu se sekanými riffy a podladěnými kytarami.

Během celé své kariéry se Architects pohybují mezi původním divokým pojetím a melodičtějším metalcore s výraznými refrény.

Celosvětový úspěch jim přineslo šesté album Lost Forever / Lost Together, které ocenili jak posluchači, tak kritici, protože skupina na něm dokázala vyvážit obě polohy.

Na ně navázalo album All Our Gods Have Abandoned Us, které je poslední, na němž se hrál Tom Searle. Krátě po jeho vydání podlehl v srpnu 2016 rakovině kůže, se kterou marně bojoval tři roky. Kvůli tomu se neúčastnil koncertních turné. Zmar prostupuje celé album a je patrný i na další desce Holy Hell. Na ní je také zařazena poslední píseň, kterou Tom Searle složil – Doomsday. I v dalších však jsou využity některé jeho nápady.

V Praze Architects vystoupí právě v rámci turné k poslední desce. Před nimi se představí Beartooth a Polaris.