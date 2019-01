Stanislav Dvořák, Novinky

Verneuilovi to nemají lehké. Nejen, že si jejich dcery vzaly cizáky, ale ještě chtějí opustit Francii. Pustí je rodiče do Izraele, Indie či Číny? To těžko.

Jejich obavy, že se po celém světě rozeběhnou dcery i vnoučata, je vedou k vymýšlení nejrůznějších důvodů, jak je ve Francii všechny udržet. A to nejlépe tak, že jim dokážou, že je Francie tou nejúžasnější zemí na světě. A to i přesto, že na ni oba do této chvíle nadávali.

Komedie Co jsme komu zase udělali?

FOTO: Cinemart

Role Clauda a Marie Verneuilových si pod režijní taktovkou Philippa de Chauverona opět vychutnávají Christian Clavier a Chantal Lauby. Clavier popisuje svou úlohu ve filmu slovy: „Na filmu je vtipná především paradoxní situace, v níž se moje postava ocitne. Svatouškovský tchán je vůči všemu a všem kolem sebe velmi kritický. Takže když musí svým zeťákům ukázat nesmírně pozitivní obraz Francie, začíná opravdu velká zábava.“