Jaroslav Špulák, Právo

Na počinu jsou skladby z pera zpěváka a kytaristy Pavla Haupta, zvaného Hampl, do undergroundu ponořeného písničkáře. Lze v nich odkrýt jeho život, myšlenky i záměry. Jsou v nich krize středního věku, ekologie, politika a další témata, která se ho dotýkají.

„Hampl je takový, jaký je, nikdo ho nepředělá. Rozhodl se psát syrově s až brutálně otevřenými texty. A tak to tak prostě bude,“ vysvětlil Právu baskytarista Daniel Kubelka. „Na druhou stranu je to značka naší kapely. Díky jeho projevu, tvrdohlavosti a umíněnosti jsme, troufnu si říct, originální.“

Úkolem zbytku kapely je dodat k písničkářskému základu hutný garážový sound, který se naživo mění od punku přes underground až v noiseovou stěnu. Podobně znějících skupin u nás mnoho není. Zupper koncertují především v hospodách a klubech nebo na festivalech, na kterých se scházejí umělci a fanoušci z oblasti undergroundu, garážového a alternativního rocku a punku, ale i motorkářských akcích.

Skupina Zupper

FOTO: archiv kapely

„Rammstein je proti naší syrovosti Moravanka,“ směje se Kubelka. „Jako čtyřicátníci oslovujeme především vrstevníky. Ale nejen je. Nejde nám primárně o to, jezdit na velká turné, ale když máme nabídku, zahrajeme rádi.“

Koncertní zásah je široký, od velkého letního festivalu JamRock až po undergroundovou akci Punk v lese, o které prý členové kapely Našrot prohlásili, že se na ní vrátili zpátky do osmdesátých let. „Na tyhle akce chodí celé spektrum posluchačů, více generací. Je ale pravda, že hudba, kterou děláme, je z principu menšinová a nejvíce na ni reagují lidé s hudebními kořeny v devadesátkovém alternativním rocku,“ sdělil Kubelka.

Zvuk skladeb Zupper na novém EP je energický, hutný, ale i čitelný. Je výsledkem spolupráce zvukaře a producenta Dana Frimla a Dana Kubelky, kteří spolu hráli v alternativně-metalových Sebastian a znají se už od školky.

„První demo Zupper jsem dělal sám, na druhém mi Dan pomohl s mixem a masterem, třetí i čtvrté jsme nahrávali přímo u něj ve studiu The Barn. Za mnou jde pak i grafika alb,“ upřesňuje Kubelka. Minialbum vyšlo pouze digitálně a v dobré zvukové kvalitě ho lze stáhnout ze služby Bandcamp, případně na Bandzone i YouTube.

Zupper založili v roce 2011 zpěvák a kytarista Pavel „Hampl“ Haupt a baskytarista Daniel „Kaubel“ Kubelka tak nějak mezi řečí nad pivem v hospodě Na Zavadilce v Letohradě. Znali se léta, chodili po horách v Kyrgizii i Gruzii, hráli nohejbal a fotbálek, takže slovo dalo slovo. Na trio je doplnil původní bubeník Halby a Zupper byl na světě. Z té doby je písnička Krev v hospodě, kterou hrají dodnes. Na novém minialbu je úplně na konci.

Skupina Zupper

FOTO: archiv kapely

Název kapely vymyslel Hampl. „Jednou přišel a řekl, že se budeme jmenovat Zupper a že trvá na tom, aby se to vyslovovalo tak, jak se to píše. A tak to je,“ prozradil Kubelka.

Na dnešní tým je doplnil bubeník Dan „Dolly“ Doleček a před dvěma lety i druhý kytarista Milan „Mejla“ Džurban, díky kterému se zvuk skupiny zpevnil, probarvil a nabyl síly.

„Jaké jsou naše ambice? Jednoduché. Občas natočit pár písniček a mezitím hrát dobré koncerty. Optimální jsou pro nás tak dva v měsíci, nejlépe v hospodách, klubech, na akcích pro lidí, kteří syrovou hudbu, již produkujeme, mají rádi. Myslím, že ideálně doplňujeme dýchánky s kapelami typu N. V. Ú., Znouzectnost, Echt! nebo Našrot. Pasujeme k nim stylově, zvukově i věkově,“ dodal Kubelka.