Stanislav Dvořák, Novinky

S novým albem vyjedou Fun Lovin’ Criminals na turné, které se 13. března zastaví v pražském Foru Karlín.

„Another Mimosa je pokračováním dlouhé tradice, v níž vzdáváme s FLC hold těm skvělým skladatelům a muzikantům, kteří dali naší muzice základ, tedy těm, na jejichž ramenou stojíme,“ řekl frontman Fun Lovin’ Criminals Huey Morgan.

„S pokorou přinášíme našim fanouškům koktejl, namíchaný z námi milovaného hip hopu, soulu rocku i jazzu.“

Autory písní, které nahráli na nové album, jsou mimo jiné Bobby Womack, Tom Petty, Freddie King, Ice Cube nebo Neil Diamond. Fun Lovin’ Criminals se dali dohromady v roce 1993. Debut Come Find Yourself vydali na značce Chrysalis v roce 1996. Slavné je album 100% Colombian z roku 1998, další byly třeba desky Loco (2001) a Welcome to Poppy’s (2003).

Vstupenky na koncert v pražském Foru Karlín jsou v síti Ticketlive.cz.