Věra Míšková, Právo

Městečko Lafors má své lepší dny už pár let za sebou. Dvě kdysi prosperující továrny upadají stejně jako někdejší bujarý společenský život. Ospalá díra potřebuje nutně pořádný impulz, který by snad mohl přijít s německou investicí diskontního řetězce Superbilla. V hledáčku jeho vedení jsou však městečka dvě, a tak se radní v Laforsu rozhodnou pořídit reklamní video, které by investora a s ním množství potřebných pracovních míst přitáhlo.

Úkolu se nejdřív ujmou dvě středoškolačky, obě imigrantky, ale každá z jiné sociální vrstvy. Video natočí tak, jak samy cítí, a podle toho, co jim jejich sousedé napovídají. Nakonec to ale zrovna velká reklama pro městečko není, a tak se radnice rozhodne zadat práci profesionálům.

Amatéři je film, který vypráví o vážných věcech sice s jistou lehkostí, ale jak to bývá, vzal si na mušku trochu víc problémů, než kolik jich jeden film může zvládnout, aniž by je zjednodušoval, a nezvedal příliš prst.

Sociální problémy, nezaměstnanost, závislost na pracovním místě až na hranici lidské důstojnosti, tolerance vůči imigrantům jen do určité míry, stáří mimo domovinu. A na druhé straně přirozená touha po svobodné tvorbě a po možnosti vyjádřit svůj názor.

„Žádní Bergmani to nejsou,“ zazní na adresu obou dívek, a je to celkem pravda. Pravdu ale ukazují také ony ve své práci, která nakonec z rozhodnutí radnice není hodna prezentace před budoucím investorem, protože má daleko k pohlednicovým obrázkům krás městečka.

Jenže to množství problémů, které si film vzal za své, je v něm jen naťuknutých, ale nedořečených, a to jak ty místní, tak obecné, jako jsou právo na natáčení a zveřejňování cizího soukromí. Přitom mnohé z nich by diváky možná zajímaly do větší hloubky. Do té se však tvůrci nejspíš ani nechtěli ponořit.

Nakonec tedy mají Amatéři na komedii trochu moc vážných témat a na drama jsou zase povrchní. Ale za vidění stojí už kvůli neobvyklému pohledu na Švédsko a chvílím, kdy divák s jejich postavami cítí.

Amatéři Švédsko 2018, 102 min. Režie: Gabriela Pichlerová, hrají: Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotter, Fredrik Dahl a další

Celkové hodnocení 60 %