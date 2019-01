Novinky

Čtyři bloky mezinárodní soutěže tvořené dvacítkou filmů ze 17 zemí, mezi nimiž najdeme i filmy z Kanady, Ázerbájdžánu, Filipín, Austrálie, Jižní Koreje nebo Brazílie, opět dokazují, jak rozmanitý, originální a osobitý umí být svět filmů, jejichž stopáž nepřesahuje 30 minut.

„V Mezinárodní soutěži se i letos představí velmi pestrý výběr krátkých filmů z celého světa. Budou mezi nimi jak snímky, které mají na svém kontě už řadu prestižních ocenění, tak i ty, jež svoji festivalovou pouť teprve začínají a nás překvapily svojí nápaditostí, tématem nebo zpracováním. Diváci budou mít možnost vidět filmy různých žánrů, s velmi rozmanitými a někdy i velmi odvážnými přístupy. Protože právě v tom spočívá podle nás kouzlo tohoto specifického segmentu filmové tvorby,“ doplňuje programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha Karel Spěšný.

Porota Mezinárodní soutěže udělí cenu pro Nejlepší film, se kterou se pojí finanční odměna 2 tisíce eur, a může udělit až dvě Zvláštní uznání. V porotě letošního ročníku zasednou polský režisér a scenárista Tomasz Wasilewski (Spojené státy lásky, 2016), festivalový dramaturg a kurátor z Rumunska Andrei Tănăsescu (mimo jiné programový tým MFF v Torontu a stálý spolupracovník Berlinale) a česká filmová producentka Kamila Dohnalová (Furiant, Happy End a d.).

O Ceně pro nejlepší český krátký film uplynulého roku, s níž se pojí finanční odměna 2000 eur, a o udělení Zvláštního uznání rozhodne i letos tříčlenná mezinárodní porota. V ní zasednou: finský režisér Juho Kuosmanen (Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho, 2016, KVIFF Distribution), Francouzka Anaïs Bertrand, zakladatelka pařížské produkční společnost Insolence Productions, a polská filmová kritička Marta Bałaga.

Pátek 25. ledna 2019 bude v kině Pilotů věnován českým krátkým filmům a ještě týž večer proběhne slavnostní vyhlášení českého vítěze festivalu. Vedle projekce pěti filmů vybraných do finále klání o nejlepší domácí krátký hraný film budou mít diváci možnost seznámit se i s dalšími hranými, animovanými a dokumentárními filmy, vybranými do propagační kolekce Czech Short Films 2019. Kolekci letos již podesáté sestavilo Czech Film Center, oddělení Státního fondu kinematografie, který českou krátkometrážní tvorbu soustavně podporuje.

Nové formy audiovizuálního zážitku – krátké filmy ve virtuální realitě

Již druhým rokem festival divákům nabízí možnost seznámit se s dynamicky se rozvíjejícím segmentem tvorby, pracujícím s konceptem virtuální reality. Seznámit se s některými z nejzajímavějších VR projektů současnosti, nebo si prostě jen zkusit, jak to vlastně funguje, budou mít diváci možnost 25.–26. ledna ve speciální VR zóně v kině Pilotů. „O tom, že tento směr je opravdu relevantní, svědčí i fakt, že svoje VR programy už mají i docela ,kamenné‘ festivaly jako Cannes, Benátky nebo Sundance,“ doplňuje hlavní dramaturgyně festivalu Radka Weiserová.

V Paříži usazená produkční společnost, jež si drzost vetkla přímo do názvu – Insolence Productions, vytvořila za dobu své existence řadu jedinečných žánrových filmů. Během uplynulých osmi let se přičinila o vznik 20 krátkých filmů, které se promítaly na více než 600 festivalech a získaly přes stovku cen. Pražský výběr představí dvě sci-fi utopie, dva thrillery a jeden čistý horor a osobně ho uvede porotkyně letošního festivalu a zakladatelka této společnosti Anaïs Bertrand.

Sex pro začátečníky, Brutal Relax Show



Sedm příběhů v komediálně laděném programu Místo jménem realita představuje v zásadě obyčejné situace, avšak s drobnými odchylkami od běžné reality. Sekce mimo jiné prozradí, jaké to je, když vám lékařka sdělí, že trpíte nevyléčitelnou kocovinou, nebo jak probíhá život ve vesnici, kde všichni nosí masku Ježíše na obranu proti uprchlíkům. Sex pro začátečníky odhaluje chvíle, kdy vám dojde, že nevíte, co máte udělat ani co se bude dít. Hrdinové filmů se hnutím osudu nebo vlastním rozhodnutím ocitají v situacích, jež je zaskočí, a jim nezbývá, než se s nimi vypořádat. O to více, že se jedná o křehké momenty prvních sexuálních zkušeností.

V programu tradičně nemůže chybět oblíbená sobotní Brutal Relax Show, více než dvouhodinové pásmo půlnočních filmů, jímž diváky letos provede moderátor Luděk Staněk, ani program LABO, určený těm, kdo chtějí alespoň občas zajít do kina na filmy, které vyprávějí příběhy spíše obrazy než čímkoliv jiným.

Ani letos festival nezapomene na nejmenší diváky a jejich rodiče. Na program Pragueshorts dětem se mohou děti od 4 do 10 let a jejich rodiče těšit v sobotu 26. 1. 2019 od 15.00 v Bio Oko a o den později, 27. 1. 2019 od 15.00, v kině Aero. Program pořádá Festival krátkých filmů Praha ve spolupráci s Aeroškolou a filmy, jež se na plátnech objeví, vybraly pro své vrstevníky samy děti. Festival krátkých filmů Praha se koná od 23. do 27. ledna 2019 v kině Světozor a v kině Pilotů. Předprodej lístků bude v obou kinech spuštěn před začátkem festivalu. Více na www.pragueshorts.com.