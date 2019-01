Stanislav Dvořák, Novinky

Film má zachycovat celý život geniální americké umělkyně, jež je mnoha kritiky považována za nejlepší zpěvačku vůbec, od dětství ve sboru jejího otce reverenda Franklina až po světovou slávu a éru, kdy se stala i aktivistkou za lidská opráva. Oznámil to prezident MGM Motion Picture Group Jonathan Glickman. Filmu se ujali producenti Scott Bernstein a Harvey Mason Jr., který produkoval i písně královny soulu.

Tommyová je divadelní i filmová režisérka, která v minulosti uvedla mimo jiné představení Hamlet v California Shakespeare Theatre či Bídníky. Také režíruje multimediální show Frozen Live, což je adaptace disneyovského filmu Ledové království, a podílela se na seriálu Walking Dead.

„Příběh Arethy Franklinové, od zázračného dítěte v Detroitu k mezinárodní superhvězdě, je plný zápasů a triumfů. Ze svého života stvořila jeden z největších amerických příběhů všech dob,“ poznamenala režisérka.

Liesl Tommyová

FOTO: Profimedia.cz

Zpěvačka vyrůstala v prostředí kostelních sborů a už ve čtrnácti měla první gospelovou nahrávku. Na začátku 60. let jí producenti vnutili průměrný popový materiál, který jí nebyl vlastní.

Průlomem se stala až soulová píseň I Never Loved a Man - The Way I Love You (1967) a od té doby byla Aretha několik let neustále v Top Ten amerických hitparád, většinou na prvním místě. Perlou je celé album Lady Soul, z nějž asi nejvíc prosluly písně Chain of Fools a Natural Woman. Zpěvačka je známá také tím, že dokázala fantasticky přetvořit popové, soulové či folkové písničky od Beatles, Simona a Garfunkela či Otise Reddinga.

V 70. letech se vrátila ke gospelovým kořenům (deska Amazing Grace, 1972) a podobný comeback zažila ještě v 80. letech (One Lord, One Faith, One Baptism, 1987). V závěru života trpěla rakovinou. Zemřela v srpnu 2018.