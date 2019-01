Jaroslav Špulák, Právo

Hodlá ji vydat letos. Potvrdila to v živém vysílání na službě Instagram, když se jí na nahrávku zeptal jeden z fanoušků.

„Nové album bude v roce 2019. Doufám, že bych ho mohla dokončit přibližně ve stejnou dobu, v jaké vyšlo Invasion of Privacy. Ale nevím, nakolik to bude ve skutečnosti možné, protože mám pocit, že budu velmi, velmi zaneprázdněna,“ sdělila Cardi B, která za svou přezdívku vděčí lásce ke světlému rumu Bacardi. Doplňme, že její první deska vyšla loni v dubnu.

Rok 2018 byl pro raperku, jejíž civilní jméno je Belcalis Marlenis Almánzarová a její kořeny jsou dominikánsko-trinidadské, mimořádně úspěšný. Pryč jsou již léta, kdy se přiživovala jako striptérka a videa ze svých vystoupení dávala na internet. Potom se zúčastnila televizní reality show Love & Hip Hop: New York a v roce 2017 podepsala nahrávací smlouvu.

Cardi B

FOTO: ČTK

Její první deska Invasion of Privacy se stala bestsellerem. V týdnu po premiéře se jí prodalo více než 250 tisíc kopií a brzy získala v Americe dvojité platinové ocenění. Přinesla dobové rádiové hity Bodak Yellow, Bartier Cardi, Be Careful, I Like It, Ring nebo Money. Že by přežily do dalších let, je málo pravděpodobné, protože podobných kousků, podobně vyprodukovaných i vystavěných, vychází na americké hiphopové scéně průběžně mnoho.

Cardi B nicméně loni získala i tři vítězné sošky na MTV Video Music Awards a časopis Time ji určil jako jednoho z nejvlivnějších lidí současného světa. Tentýž magazín označil její počin nejlepším albem loňského roku a naprosto stejný názor mají i novináři z prestižního magazínu Rolling Stone. V prosinci vyfasovala pět nominací na ceny Grammy. Jejich držitelé budou oznámeni 10. února.

Pestrá plachta

Již loni přitom Cardi B na vyhlášení majitelů největších hudebních cen excelovala. Diváky a následně i ty, kteří sledují sociální sítě, pobavila svým pestrobarevným outfitem, který si získal přívlastek „plachta“. Vystoupila s kolegou Brunem Marsem a na sobě měla extravagantní oblečení ve čtyřech barvách. Mnohé diváky to zaujalo více než samotný pěvecký projev tandemu.

Pro raperku to přitom byl druhý úspěch ten den, pokud šlo o poutání pozornosti. Předtím již zazářila na červeném koberci stejné akce se svými „andílkovskými“ širokými bílými šaty. V ruce měla bílou růži, to všechno jako symbol podpory obětem sexuálního násilí.

V červenci se pak stala matkou. Ona a její manžel, raper Offset, přivedli na světě dceru, kterou pojmenovali Kulture Kiara Cephus. Mateřské povinnosti si Cardi B prý plní vzorně, ale ze scény a veřejného života se kvůli nim nestáhla.

V říjnu v utajení rozdávala v newyorském Brooklynu kabáty a boty zdarma. Dělala to v obytném komplexu Marlboro Houses, kde ji podle videa, které pořídil reportér televize ABC-7, v chladném podzimním počasí přivítaly stovky dětí a rodičů.

„Musíme být příkladem pro tyto děti a pro budoucnost. Víte, někdy si lidé myslí, že děláme jen šlamastyky, ale my se opravdu staráme o své děti, svou komunitu a všechno,“ sdělila později.

Překvapení se na uvedené charitativní akcí nedočkali jen lidé v nouzi, ale i samotná Cardi B. Od obyvatelů komplexu dostala symbolický klíč k němu a také dort k narozeninám, které oslavila 11. října. Byly její šestadvacáté.

Nahá a kojící

V šoubyznysu je dnes velmi důležité i to, jak zpěvačky vystupují a jak jsou odvážné v nastolení závanu erotična. Pokud byť na okamžik vystaví na odiv nějakou intimní část svého těla, je to pro ně plus. Povrchní hudební fanoušky to zajímá a o umělci se pak nějaký čas hovoří a píše, protože to zajímá i média. Takhle to udělala v minulosti Madonna, takhle to udělala před kratším časem Miley Cyrusová a podobně se loni v prosinci zachovala i Cardi B.

Překvapila, šokovala i pobouřila videoklipem ke skladbě Money. Ta se sice na její debutové album dostala jen na deluxe verzi, přesto se u fanoušků těší velké oblibě, čehož si raperka samozřejmě všimla. Od domácího přebalovacího pultu si tedy odskočila před kameru a mateřské povinnosti, konkrétně kojení, si bez studu plnila během natáčení. A kamery při tom běžely, takže se celý akt dostal do klipu.

Cardi B.

FOTO: ČTK

Cardi B v klipu také ukázala, že nemá s nahotou problém. Obrovský dekolt a vlastní pozadí vystavila na odiv už mnohokrát. Tentokrát však zašla dál a postarala se zřejmě o prvenství v rámci historie videoklipů. Kojící zpěvačka tu ještě nebyla.

Záběry, v nichž klečí téměř nahá ve velmi odvážném zlatém outfitu, byly prý inspirovány vystoupením raperky Lil Kim na předávání cen MTV Video Music Awards v roce 1997. Podle odborníků jde nejenom o její nejlepší klip, ale i o jeden z nejlepších loňského roku vůbec. O něco důstojněji by prý ale působil, kdyby si bývalá striptérka odpustila scény, v nichž tančí kolem tyče a rozhazuje kolem peníze. Souvisí to však s obsahem textu, a tak jí to fanoušci jistě rádi odpustili.

Cardi B podpořila vydání singlu i návštěvou show Carpool Karaoke. Moderátor James Corden si s ní zazpíval kromě skladby Money i její letní hit I Like It. Dvojice v rámci pořadu vystoupila na hodině tance v domově seniorů. Značná část publika raperku zjevně vůbec neznala, ale její představení se líbilo.

Cardi B tedy jede dál. Odvážně, naplno a bez předsudků.