Turné začne 1. března v Městské knihovně TGM v Šumperku, o den později se přesune do Pevnosti poznání v Olomouci. V Praze se zastaví v Planetáriu 25. března. Skončí 27. dubna v Hornickém skanzenu Mayrau v Kladně.

„Hudbu děláme zhruba od čtrnácti let a nutno říct, že nikoli pouze pro zábavu. Byli jsme a budeme tu pro ni, bude-li jejím prostřednictvím co říct. V tuto chvíli jsme však řekli vše, co jsme zatím chtěli. Dovolte nám pozvat vás na speciální akustické turné Jiná místa, jež se uskuteční na speciálních, jiných místech. Bude to jedna z našich posledních aktivit před plánovanou pauzou,“ dodal Thom.

Imodium se pak ještě představí na některých letních festivalech. Poté následuje ohlášená pauza.

Formace Imodium vznikla v roce 1999 v Broumově ve východních Čechách. V jejím čele stojí zpěvák a kytarista Thom. V současné sestavě hraje na kytaru Dan Franc, na baskytaru Ronoon a na bicí Kárl. Zatím poslední album Element kapela vydala v roce 2017.