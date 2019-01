Jaroslav Špulák, Právo

Nejnovější výzkum však ukázal, že pokud jde o šance režisérek, mnoho se nezměnilo. Procento mainstreamových hollywoodských filmů, které v roce 2018 natočily ženy, bylo nejnižší za posledních 20 let. Bylo jich osm procent. Oproti roku 2017 jde o pokles o tři procentní body.

„Studie neposkytuje žádný důkaz o tom, že by mainstreamový filmový průmysl zažil významný pozitivní posun předpovídaný během posledního roku tolika pozorovateli zábavního průmyslu,“ řekla autorka studie Martha Lauzenová, výkonná ředitelka Centra pro studium aktivit žen v televizi a ve filmu na San Diego State University. To se tématu v každoroční zprávě věnuje již 21 let.

Koncem roku 2017 Hollywood zasáhla obvinění ze sexuálního obtěžování. Jedním z průvodních jevů kampaně MeToo se stalo i volání po větším zastoupení žen v pozicích na všech úrovních zábavního průmyslu.

Výsledkem je však jen to, že v roce 2018 ženy představovaly pouze osm procent režisérů 250 nejlépe vydělávajících hollywoodských snímků. V roce 1998 to bylo zhruba stejné, tvořily méně než devět procent.