Jindřich Göth, Právo

Tedy ne že by autor klasických komedií Manhattan, Annie Hallová, Mocná Afrodíté a dalších nic nového nenatočil. Jeho nejnovější snímek A Rainy Day In New York je hotový a za normálních okolností bychom ho loni viděli. Jenže kampaň Me Too nejsou tak úplně normální okolnosti.

Přitom Woody Allen, trochu paradoxně, tenhle sexuální hon na čarodějnice podporuje. Prohlásil dokonce, že by se mohl stát reklamou na něj. „Ve filmovém průmyslu se pohybuji už padesát let. Pracoval jsem se stovkami hereček a ani jedna si nikdy ani náznakem nestěžovala na mé chování,“ sdělil před časem neochvějně.

Tak proč byla ale odsunuta na neurčito premiéra jeho nového filmu a proč se herci, které do něj obsadil, vzdávají honorářů ve prospěch dobročinných organizací bojujících se sexuálním obtěžováním a prohlašují, že s Allenem už nikdy pracovat nebudou? Vysvětlení je prosté, filmař má na triku obvinění, že sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru Dylan Farrowovou, s níž žil ve společné domácnosti v době, kdy byla jeho partnerkou herečka Mia Farrowová, Dylanina adoptivní matka.

S nařčením přišla sama Dylan. Sugestivně vylíčila, jak ji coby sedmiletou Woody Allen zneužíval, strkal jí prý prsty do úst, vkládal hlavu do nahého klína a podobně. Původně přitom s tímto obviněním přišla sama Mia Farrowová. Stalo se tak v roce 1992 v rámci jejich poměrně bouřlivého rozchodu. Případ tehdy vyšetřovala policie, ale režisér nebyl z ničeho obviněn, nenašel se ani žádný spolehlivý důkaz.

V roce 2014 poslala Dylan Farrowová svému otčímovi otevřený dopis, v němž takřka slovo od slova zopakovala obvinění, s nímž před lety přišla její matka. Woody Allen pochopitelně vše popřel.

„Vše bylo tenkrát řádně prošetřeno a všichni zúčastnění došli k závěru, že nic z toho není pravda. Tím to skončilo a já pokračoval ve své práci,“ řekl v televizním rozhovoru a dodal, že ho opravdu pobuřuje, když ho znovu obviňují z tak hrozné věci.

Na druhé straně vztah Woodyho Allena k ženám možná nebude tak úplně standardní. Nezapomínejme, že k rozchodu s Miou Farrowovou došlo kromě jiného i na základě toho, že si začal románek s jejich společnou adoptivní dcerou Soon-Yi, s níž se v roce 1997 oženil. Je mezi nimi pětatřicetiletý věkový rozdíl.

Jméno Woody Allen je každopádně momentálně v klatbě. Od druhdy zbožňovaného režiséra, pro něhož měli herci jen slova obdivu a lásky, se odvrací jedno jméno za druhým. Pokud jde o zmíněnou novinku A Rainy Day In New York, jde o jména Timothée Chalamet, Selena Gomezová, Rebecca Hallová a Griffin Newman.

Ti všichni se od své účasti ve snímku víceméně distancovali, své řekla i herečka Mira Sorvinová, která na základě obvinění ze strany Dylan Farrowové prohlásila, že lituje své účasti ve filmu Mocná Afrodité a dodala, že s Woodym Allenem už nikdy natáčet nebude.

Co na to sám filmař? I kdyby s ním už nechtěl točit vůbec nikdo, pracovat prý nepřestane. „Jsem autor. Pokud budu mít stále nové nápady, budu psát scénáře. Třebas do šuplíku. A vytáhnu je odsud, až bude příhodnější doba,“ nechal se slyšet na stránkách deníku New York Post.