Jaroslav Špulák, Právo

Jak moc dnes vzpomínáte na své tažení soutěží v Lisabonu?

Už to samozřejmě není tak intenzivní jako před pár měsíci. Byl to ale dost velký zážitek na to, abych se z něho takříkajíc vzpamatovával ještě nějakou dobu. Rozhodně ze mě ta soutěž udělala mnohem víc zpěváka a performera než producenta a skladatele, kterými jsem byl ve velké míře předtím.

Loni jste u nás v krátkých blocích vystoupil prakticky jen v květnu na Václavském náměstí a v srpnu na Dance Divas v Praze na Výstavišti. Není to málo?

Je to málo na Českou republiku. S kapelou, tanečníky a vokalisty jsem ale hodně vystupoval v zahraničí. Měli jsme několik koncertů v Řecku, hráli jsme s dvojicí Marcus a Martinus, zpíval jsem na koncertu před Ritou Orou, kde bylo sedmnáct tisíc lidí, vystupovali jsme v Estonsku, Norsku a dalších zemích.

Je zvláštní, že koncertujeme více v zahraničí než doma, ale je to tak. Nabídky, které nám chodí od zahraničních pořadatelů, jsou zajímavější a lepší. V Čechách čekáme na první velký koncert.

Odehraje se 3. dubna ve Foru Karlín v Praze?

Přesně tak a doufám, že se povede a přesvědčíme i české diváky, že to, co se stalo loni v Lisabonu, nebyla náhoda, a že hudba, kterou nabízíme, má kvalitu.

Máte pocit, že vás evropské publikum přijalo?

Po té soutěži se stala spousta věcí. Nebylo to jen díky umístění v ní, ale i díky písničce Lie To Me, která je pro mne zlomová. Ještě před Eurovizí jsem měl podepsanou smlouvu na vydání desky se Sony Music. Po ní jsem podepsal smlouvu s BMG.

Eurovize mi dala možnost ukázat se a posléze být přijat, anebo nepřijat. Naštěstí se stalo to první, což mě těší.

Vyjde vám letos album?

Už 8. ledna budu natáčet videoklip k novému singlu, který bude zveřejněn nedlouho poté. Následuje dubnový koncert ve Foru Karlín, na němž zazpívám v premiéře písničky z nové desky, která v té době ale ještě nebude vydaná. To se stane až někdy na podzim.

Forum Karlín je velký prostor, vejdou se do něho až čtyři tisíce diváků. Troufáte si ho jimi na svém koncertu naplnit?

Troufám a troufl bych si i na další koncert na stejném místě. Kdybyste mi ale tu otázku položil v době, kdy začínal prodej vstupenek, asi bych tak sebevědomý nebyl. Tím spíš, když vystoupení ve Foru Karlín bude můj vůbec první sólový koncert v České republice. Hrál jsem na malých akcích, festivalech nebo V.I.P. večírcích, ale nikdy ne na svém vlastním koncertu.

Nevěděl jsem, jak se k němu lidé postaví. Naštěstí se ale lístky začaly prodávat poměrně rychle a dobře a my si oddechli. Z prodejních statistik je patrné, že dorazí i spousta lidí ze zahraničí, z Německa, Španělska, Portugalska, Ameriky, Kypru, Řecka, a dokonce z Indie. I v tomhle mi Eurovize pomohla.

Říkal jste, že byste si troufl i na druhý koncert. Chystáte ho záhy po tom prvním?

V tuto chvíli ne. Uvažujeme o tom, že bychom show, kterou pro Prahu nachystáme, následně předvedli například ve Španělsku, Německu a dalších zemích a potom bychom se s ní vrátili do Čech a udělali druhé kolo. V létě nás čeká hraní na festivalech, takže pokud bude ještě další koncert ve Foru Karlín, ne dříve než ve druhé polovině roku.

Představíte se i na českých festivalech?

V létě budeme hrát především na zahraničních festivalech, ale jednáme i s několika českými pořadateli. Uvidíme, jak to dopadne, zatím nebudu předjímat. Na léto se ale rozhodně těším.

Skládáte nové písničky?

Každá písnička, kterou budu zpívat, bude buď ode mne, anebo s mým autorským přispěním. Říkám to kvůli tomu, že u mých prvních písni po Lie To Me jsem byl stoprocentním autorem. Me Gusta, skladba, kterou jsem zveřejnil loni v říjnu, byla první, na níž se podíleli i další autoři, konkrétně Sebastian Arman a Joacim Persson, který psal třeba pro Miley Cyrusovou. Otevřelo mi to dveře do jiných sfér. Zjistil jsem, že je občas dobré nechat se inspirovat jinými talentovanými autory. Písničku, která vyjde teď v lednu, jsem napsal s Jensonem Vaughanem, kanadským autorem, který má nominaci na Grammy, a dalšími třemi lidmi.

Budete letos sledovat Eurovizi?

Určitě, budu fandit tomu, kdo bude reprezentovat Českou republiku. Jsem zvědav, na koho to připadne. Těší mě, že je o tu soutěž větší zájem, protože se letos bude vybírat z osmi uchazečů, nikoli ze šesti, jako to bylo v loňském roce.