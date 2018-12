Stanislav Dvořák, Novinky

Seriál Most! České televize je šestou spoluprací osvědčené dvojice Prušinovský a Kolečko. Jde o osmidílný humorný seriál ze současnosti severočeského města, jehož osud patří k nejkrutějším v Čechách (celé staré město vyhodili za komunistů do vzduchu kvůli uhlí). Tématem série je částečně samotný Most, ale hlavně úsměvně tupá hlavní postava, rodinné vztahy, nesnášenlivost, Romové a sexuální menšiny.

Scénář Petra Kolečka rozhodně nešetří ostrými výrazy a nekorektním humorem. Hlavní postava Luďa je hospodský buran, kterému krachuje pracovní i osobní život. Nemá moc rád Romy, přestože s jedním kamarádí, a rozhodně nehodlá trpět žádné homosexuály.

Mostečtí podle herce Martina Hofmanna neměli se seriálem žádný problém. „Byli veselí a tleskali,“ tvrdí protagonista seriálu. „Postava není úplně kladná, ale chtěl jsem mu dát šanci. On nezačíná dobře, ale ke konci osmého dílu ho divák zrehabilituje.“

Zkáza Dejvického divadla

Naděje vzbuzuje i seriál Zkáza Dejvického divadla Miroslava Krobota. Vedení slavného divadla je vystaveno existenční zkoušce, když musí získat peníze na provoz a neslevit z kvality.

„Série má charakter pohledu pod pokličku. Velmi rádi si uděláme legraci sami ze sebe, protože to je jedna z možností, jak čelit skutečné krizi divadla, oddálit jeho zkostnatění a zamezit tvorbě z podstaty,“ řekl Krobot.

Další sérií se v roce 2019 vrátí také oblíbený Rapl. Major Kuneš v podání Hynka Čermáka se přesouvá do Ústí nad Labem a tvůrci tvrdí, že tentokrát přidali i víc humoru a seriál se „prostě nebere tolik vážně”.

Karel Roden

Třetí řadou bude pokračovat oceňovaná Terapie, psychologický seriál HBO s Karlem Rodenem v roli terapeuta.

Vedle něj se objeví třeba Zdena Studenková jako normalizační popová zpěvačka za zenitem, která má problémy s bulvárem a sebevědomím. Po 40 letech v normalizačním i polistopadovém šoubyznysu už neumí rozeznat, co si upřímně myslí a co je role, kterou si vymyslela pro veřejnost. Psychologovi předvádí herecké etudy místo toho, aby své problémy přiznala.

Bizarní roli dostal Vojtěch Dyk, je to ženatý muž a otec dcery, který si uvědomí, že je uvnitř žena. K psychologovi je na rozdíl od zpěvačky upřímný, ale nedokáže o svém problému komunikovat s rodinou.

Jiří Langmajer (Lajna)

Méně intelektuální dialogy čekají diváky komediální série ze světa hokejistů Lajna 2. „Od 13. ledna se každou neděli mohou diváci Stream.cz a Televize Seznam těšit na příval jadrného humoru hokejového trenéra Luboše Hrouzka v podání Jiřího Langmajera. Osmidílný komediální seriál z pera scenáristy a dramaturga Petra Kolečka koupila internetová jednička od platformy Obbod. Aktuálně Seznam.cz dotočil pokračování seriálu Lajna 2, který divákům přinese také v roce 2019,“ sdělila za tvůrce Hana Holubová.