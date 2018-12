jaš, Právo

Z domácích skupin aktuálně program posílí Cocotte Minute a Vypsaná fixa, jež se představí s PKF - Prague Philharmonia. Pardubická kapela tak oslaví své pětadvacáté narozeniny. Ty bude za rok ostatně slavit i festival Rock for People.

Uvedení umělci doplnili již ohlášená vystoupení skupin Bring Me The Horizon, Rudimental Live, Kodaline, The Subways či domácích Mig 21. Příznivce říznější muziky pak na festivalu čekají post-hardcoroví Our Last Night, The Amity Affliction, kteří do Hradce Králové dorazí z Austrálie, nebo Don Broco.

Na Rock for People přijede také britská parta Idles, která bývá označovaná jako „nejlepší britská punková kapela“, kalifornští SWMRS a moldavští Infected Rain v čele s metalovou princeznou Lenou Scissorhands.