Stanislav Dvořák, Novinky

Palachův příběh vypadá jinak z pohledu cizince, který ani neumí česky. Autor nepíše dokument, ale beletrii, používá emoce, subjektivní pocity, domněnky. Pokouší se o úvahy nad Palachovým činem.

„Srovnává Palachovu situaci s ve Francii známějším Mohamedem Bouazizim, jenž se v roce 2010 upálil v Tunisku. Připomíná další případy: Rysszard Siwiec, Vasyl Makoukh, Sándor Bauer, Josef Hlavatý, Romas Kalanta, Oleksa Hirynk. Především se ale do Palacha snaží vcítit. Přemítá nad tím, jak by se sám zachoval na Palachově místě, a odpovědi zdaleka nejsou jednoznačné,“ vysvětlila za vydavatele Alena Beníšková.

Anthony Sitruk se vydal po stopách Jana Palacha po půlstoletí. „Nemluvím česky a nejsem si jistý, jestli vím, co tady dělám, dnes, devětačtyřicet let po smrti Jana Palacha a dvaadvacet let poté, co jsem o něm poprvé slyšel. Bylo to skoro jako nějaká náhlá potřeba, jen o tom řeknu šéfovi a vezmu si týden dovolené. Je pondělí 15. ledna 2018, skoro 17 hodin. Přesně v této chvíli o devětačtyřicet let dříve má před sebou Jan čtyřiadvacet hodin, než bude přijat na středisko popálenin v Legerově ulici,“ píše autor.

Viktor Zavadil jako Jan Palach

FOTO: CinemArt

Do kin letos vstoupil celovečerní hraný film Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka podle scénáře spisovatelky Evy Kantůrkové. Film se více drží faktů a pozoruje několik posledních měsíců života Jana Palacha, studenta, který se upálil na protest proti letargii, do níž upadla československá společnost necelý rok po srpnových událostech.

Kniha nakladatelství Práh vychází 17. ledna a autor přislíbil osobně přijet na křest.