František Cinger, Právo

Zdeněk Čech:

Potlučený lev: Devatenáct akčních příběhů o zrodu, životě a konci Masarykovy republiky





Potlučeným tu není Masaryk, ale český osud od doby Jubilejní výstavy v Praze (1891), kde už si Češi uvědomili své možnosti a význam. Devatenáct kapitol knihy nabízí akční příběhy z časů, z nichž některé byly krušné, ale skoro vždy se v nich našla i trocha humoru.

Daranus, 432 strany, 359 Kč

Hana Kolaříková:

Na konci světa





Novela zachycuje zdánlivě prostý příběh ženy, která na začátku jednoho léta přichází žít do pohraničních hor. Není jasné, co nechává za sebou, ani co ji přivedlo tam. Nikdo tu šrámy na duši neléčí, bolest se zahání prací, rutinou, pitím. Ale žena z města jako by uměla pomáhat.

Listen, 160 stran, 199 Kč

Bob Dylan:

Texty / Lyrics 1961-2012





Třísvazkový dvojjazyčný komplet přináší všechny texty Boba Dylana od jeho prvního alba z roku 1961 až po zatím poslední The Tempest z roku 2012 i texty jeho písní nezařazených na studiová alba. Komplet je vydán v dvojjazyčné zrcadlové edici.

Argo, přeložila Gita Zbavitelová, 1542 strany, 1498 Kč

Linda Castillová:

Mrtví promlouvají





O staré farmě Hochstetlerových se v Painters Millu šušká, že je prokletá. Policejní náčelnice Burkholderová je přivolána na místo, kde se zdánlivě vlastní rukou sprovodil ze světa starý muž. Ve skutečnosti šlo o vraždu, která souvisí s dávným incidentem na farmě.

Moba, přeložila Lenka Faltejsková, 256 stran, 349 Kč

Tomi Adeyemiová:

Děti krve a kostí





Když bylo Zélii šest, stala se svědkem toho, jak královské stráže pověsily její matku na stromě. Deset let po nájezdu, při kterém byla zabita Zéliina matka a Orishanům byl navždy odebrán dar magie, získá Zélie díky náhodnému setkání s princeznou Amari posvátný svitek.

Host, přeložila Veronika Volhejnová, 520 stran, 399 Kč, e-kniha 229 Kč

Jan Jandera:

Zlatá pavučina: Zákulisí nejslavnější éry Bohemians





Zákulisí nejslavnější éry Bohemians 1905 na konci minulého století, které vyvrcholilo v ročníku 1982/83 vítězstvím v čs. lize. Dlouholetý dobrovolný funkcionář vzpomíná na zákulisí. Vše doplňuje množství dobových fotografií.

Epocha, 176 stran, 199 Kč

Josef Karel Matocha, Biskup vyznavač

Za Blaho Vlasti





Fascinující, dosud neobjevený osud arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského (1888 - 1961) drženého Státní bezpečností v nedobrovolném domácím vězení. Čte Hana Maciuchová.

Radioservis, CD, 1:02 hodin, 239 Kč

Javier Cercas:

Anatomie jednoho okamžiku





Osmnáct hodin trvající puč, který začal 23. února 1981 v 18.23 hodin ve španělském parlamentu v Madridu. Do sálu vtrhla skupina ozbrojených gardistů. Tímto aktem začal pokus o puč, jehož prvotním cílem bylo odstranit dosluhující neschopnou vládu Adolfa Suáreze.

Prostor, přeložila Adriana Krásová, 464 strany, 497 Kč, e-kniha 299 Kč

Steven Moffat:

Sherlock 1: Studie v růžové





Japonská adaptace britského seriálu Sherlock. Bývalý vojenský lékař John Watson se vrací z Afghánistánu do Londýna a nutně potřebuje spolubydlícího. Toho shodou okolností shání i Sherlock Holmes, detektivní poradce. Jejich setkáním pak začíná jedno z nejslavnějších přátelství v dějinách literatury.

Crew, 216 stran, 249 Kč