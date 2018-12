Stanislav Dvořák, Novinky

Film Trabantem tam a zase zpátky zachycuje cestu dlouhou 17 237 kilometrů přes Indii, Nepál, Himálaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán či Rusko a Ukrajinu.

„Osmičlenná výprava opět vyrazila v mezinárodní česko-polsko-slovenské sestavě. Mezi jejími členy byly osvědčené tváře žlutého cirkusu včetně nesmrtelného motocyklisty a optimisty Marka Slobodníka ze Slovenska, notorického ztráceče pasů Poláka Radka Jony a náčelníka Dana Přibáně v čele. Všehoschopnou hlavní sestavu skvěle doplnil nováček a hasič Honza Setvín,” popsala za tvůrce Martina Chvojka Reková.

„Poprvé od první cesty s námi nejela žádná žena a možná kvůli tomu nabíralo putování téhle smečky občas drsnější obrátky. Na ironii a černý humor, někdy na hranici politické korektnosti, byla spousta prostoru,“ komentuje Dan Přibáň.

Trabantem tam a zase zpátky

FOTO: Aerofilms

Trabantem tam a zase zpátky

FOTO: Aerofilms

Cestovatelé pokořili legendární město Váránasí či Nepál, kde trabanty v 5300 metrech nad mořem pokořily výškový rekord dvoutaktního auta. Projeli malý Tibet i Čínu.

„Čekali jsme, že to bude v Číně jiné, ale to, co jsme viděli, nám vyrazilo dech. Vjeli jsme do technologické diktatury jako ze sci-fi. Když jsme zpod dohledu tisíců kamer a neustálé policejní kontroly utekli mezi kyrgyzské jurty, abychom konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu kolem světa, byli jsme vážně rádi,“ dodal Přibáň.

Nakonec se dostali na Slovensko a v několikakilometrové koloně trabantů, mnoha dalších strojů a stovek fanoušků kolem silnic dojela poslední žlutá výprava domů. „Bylo to nejkrásnějších tisíc kilometrů všech našich cest. Na každém dálničním mostě mezi Brnem a Prahou stáli lidé a mávali. Něco tak silného a dojemného už asi nezažijeme!“ popsal Dan Přibáň.

Česká kina mohou soutěžit o exkluzivní slavnostní předpremiéru 4. dubna 2019, distribuční premiéra ve všech ostatních kinech proběhne 11. dubna. Hlasování o první projekci nového filmu Trabantem tam a zase zpátky cestovatele a režiséra Dana Přibáně je nyní spuštěno na www.vyhrajpremieru.cz.