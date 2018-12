Eva Vejdělková, Právo

Hlavní hrdina komediálního seriálu Most!, který natočil pro Českou televizi režisér Jan Prušinovský podle scénáře Petra Kolečka, zkrátka nevede zrovna spokojený život a navíc není žádný velký sympaťák, spíš namachrovaný trouba.

„Doufám ale, že není úplně beznadějnej,“ říká jeho představitel Martin Hofmann. „Já bych mu dal druhou, třetí i čtvrtou šanci. Dát mu jen druhou je v jeho případě málo. On je totiž trochu debil,“ dodává.

Osmidílný seriál, který televize začne vysílat počátkem ledna, vypráví o lidech ze stejnojmenného severočeského města. Nešetří při tom ostřejším humorem, nevyhýbá se vulgaritám ani rasistickým narážkám, stručně řečeno, je poněkud nekorektní a drze rýpe do věcí, které leckoho zabolí. Z větší části se ve městě i natáčel a odehrává se v reálných lokacích, jako je například hospoda Severka.

„Z Mostu pochází moje manželka a Severku jsem navštěvoval s tchánem. Postavy jsou inspirované skutečnými předobrazy. Tedy některé,“ prozradil Petr Kolečko.

Režisér Jan Prušinovský k tomu dodal, že by ale byla chyba kvůli tomu vnímat jejich seriál jako obraz skutečnosti: „To, co se odehrává v seriálu, samozřejmě není každodenní mostecká realita. Tak jako se ve městě Fargo ve skutečnosti nenahánějí nájemní vrazi, v Midsomeru neumírá každý den člověk, ani v Mostě se v takové míře neděje to, co v této sérii.“

Zdůrazňuje také, že realita neodpovídá mediálnímu obrazu města. I jeho samotného prý při první návštěvě zarazilo, jak moc se jeho vlastní představa liší od skutečnosti.

„Démonizovaný Chanov není žádný slum. Ve skutečnosti jde o pár dálnicí izolovaných paneláků. Chodil jsem tam úplně sám a nikdo mi do držky nedal. Člověk potkává smíšené dvojice… a rasismus tady najednou vypadá jako titulek v bulváru. Každodenní realita je prostě mnohem barevnější než reportáže v televizi,“ vysvětlil režisér.

Se štábem strávil v Mostu a okolí zhruba dva měsíce, přičemž do seriálu obsadil více než osm set převážně místních komparzistů.

Luďkovu bývalou ženu hraje Jitka Čvančarová, provozovatele místního autodromu Jiří Schmitzer a Taťjana Medvecká, v dalších rolích se představí například Leoš Noha nebo Jan Cina.

Podobně jako v minulých letech u seriálů Kosmo a Trpaslík uvede Česká televize první díl v internetové předpremiéře na iVysílání poslední víkend v roce – 29. až 30. prosince. Na programu ČT 1 se seriál poprvé objeví 7. ledna.