Jaroslav Špulák, Právo

„Na desku jsem vybíral nejlepší písničky, které jsem měl k dispozici. Chtěl jsem nahrát skvělé album, a musím říct, že si za ním stojím. Je na něm několik singlových písniček, což mě těší,“ řekl Právu ke své novince zpěvák.

Písničky vznikaly během posledních tří let a Callta tvrdí, že mu je pořád jde skládat lehce a plynule.

„Mám pocit, že je to pro mě s přibývajícím věkem čím dál tím jednodušší, že jsem napojený na vesmír, odkud si ty skladby beru. Navíc mě to baví. V noci mi jdou psát lépe texty a přes den hudba. Mezi půlnocí a třetí hodinou ranní jsem otevřený všemu a napadají mě slova a obraty, které obvykle musím takříkajíc vysedět. Hudbu skládám přes den, už třeba jen kvůli tomu, že nechci budit sousedy,“ usmál se Callta.

Ve srovnání s debutovou deskou je patrné, že je vyzpívanější, jistější v přednesu, v jeho hlase je cosi jako větší frajerství. Texty jsou více o lásce, než tomu bylo u debutového alba.

Pavel Callta.

FOTO: Warner Music - Stanislav Machaczek

„Mám rád písničku Na cestách. Napsal jsem ji, když jsem byl na Mauritiu. Je to melancholické vyznání o tom, jak se cítím, když jezdím po světě, a jak moc mě dojímají pohledy na západ slunce nebo posezení u táboráku. Mám rád i písničku Jednou jsem někde čet. Složil jsem ji v období, kdy jsem byl moc zamilovaný, je autentická. Jak ten vztah dopadl? Nedopadl, ale nelituju toho. Skončilo to tak, jak to skončit mělo,“ svěřil se Callta.

Klipová skladba Nezapomeň je naopak inspirovaná jeho osmiletým vztahem. V písničce Píšem si svůj sen pak rapuje Leoš Mareš.

„Tu skladbu jsem měl rok a půl v šuplíku, dokonce jsme ji už i hráli s kapelou. Napadlo mě ale nazpívat ji s někým ve spolupráci, a jelikož jsme se s Leošem znali ze společných akcí, kde on moderoval a já zpíval, dostal jsem nápad zrealizovat ji s ním. Motiv jeho koncertu je v textu proto, že se to sešlo. Není to píseň napsaná u příležitosti vystoupení,“ řekl Callta.

Drtivou většinu písní napsal sám, bonusovou Písničku složil a nazpíval s písničkářem Pokáčem. „Vznikla spontánně asi tři dny před odevzdáním alba, a tak jsem ji zařadil na konec alba jako bonus,“ podotkl.

Pavel Callta je jedním z nové generace českých písničkářů, kteří na sebe výrazně upozornili v posledních letech. Řadí se tak vedle Tomáše Kluse, Xindla X, Pokáče, Voxela, Pekaře, Jakuba Ondry, Thoma Artwaye, třeba i Lenny a další. On sám to tak ale nevnímá.

„Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel a ani to tak neberu. Ale když se nad tím člověk zamyslí, něco na tom bude,“ uzavřel skromně a s potutelným úsměvem.

Na koncertní turné k desce se chystá na jaře.