Jaroslav Špulák, Právo

Ve čtvrtek večer se v pražské Lucerně představila kutnohorská rocková kapela Rybičky 48 a všechny zápory, které historický sál v centru města má, přijala jako dané a sobě prospěšné. V tom dusném prostředí rozehrála pravý rokenrol tak, jak o něm čteme v knihách.

Když svůj set začala, lidé v narvaném sále reagovali od první chvíle freneticky a večer se ihned změnil v patřičně „špinavý“ rockový zážitek. Po příchodu kapely na scénu publikum dlouhou dobu aplaudovalo, po každé písničce jeho potlesk a nadšené projevování se neustávaly, při skladbách zpívalo a tančilo, zkrátka se radovalo z kouzla rokenrolu a k tomu ho spoluvytvářelo.

Kapela Rybičky 48 se do pozice skupiny, která dokáže diváky naplnit pražské Forum Karlín i Lucernu, nedostala přes noc. Je za ní více než patnáct let intenzivní práce, chvil, kdy to bylo mizerné, i takových, kdy to bylo fajn a nadějné. Zná rokenrolový život v praxi, a proto je každý její koncert autentický: špinavý, drzý, sexy, drásavý, energický, inspirující, melodický, vyzrálý, velkolepý a vzrušující.

Zaplaťpánbůh za tuhle kapelu. Kromě toho, že ctí rokenrolový životní styl, mimoděk potvrzuje, že rock mrtvý není, byť dnes mnozí tvrdí opak.