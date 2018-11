Stanislav Dvořák, Novinky

Zpěvačka se vrací do Ostravy po dlouhých čtrnácti letech jako hvězda známá po celém světě. Klasické fado obohacuje o různé vlivy, kromě kytary používá i perkuse, brazilské prvky, popové aranže i smyčce.

Ráda vstupuje i do publika, chce být posluchačům co nejblíže: „Když zpívám, nejde jen o zpěv, sděluji vám své pocity, takže se musím podívat do vašich očí, abych se ujistila, že mému poselství rozumíte.“

„Kráse vycházející z jejích úst byly věnovány stovky slov a všech myslitelných superlativů. Vzpírá se definicím a vágním popisům. Zkrátka Mariza má hlas dotýkající se duše. Po celém světě, i tam, kde nerozumějí portugalštině. Ona je prostě ztělesněním fado,“ zaznělo na hudebním veletrhu Womex, když Mariza přebírala prestižní cenu Womex Artist Award, jednu z dlouhé řady dalších.

Portugalská zpěvačka Mariza

FOTO: Pedro Nunes, Reuters

„V roce 2005, ještě v areálu Slezskoostravského hradu, se její koncert stal nezapomenutelným zážitkem, který se vryl do srdcí všech návštěvníků,” vzpomíná ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová. „Pro některé to tak příští rok bude krásný návrat. Pro mnohé pak seznámení s touto hudební perlou, která od svých začátků v malých lisabonských tavernách vyrostla ve hvězdu, která prodává milióny desek po celém světě, točila se Stingem a byla nominována několikrát na latinskoamerické Grammy.”

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine a Lewis Capaldi. Vstupenky jsou na www.colours.cz.