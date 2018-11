Radmila Hrdinová, Právo

Leitmotivem jejich klábosení se stává asteroid, jenž má k večeru dopadnout na Zemi. S Davidem Matáskem, Ondřejem Pavelkou, Davidem Prachařem, Sašou Rašilovem a dalšími herci hru nastudoval režisér Jan Frič.

Přední domácí novocirkusový soubor Losers Cirque Company uvede 24. listopadu v pražské La Fabrice nový projekt nazvaný Ego. „Zásadním tématem každého tanečníka a akrobata je stárnutí těla. Pro ego každého z nás je obtížné pokorně uvolnit místo dalším, silnějším a mladším. Vyšli jsme z našich dvou performerů a postavili je do ringu jako soky, protivníky, dva kohouty na jednom sportovním smetišti, jako dvě ega,” přibližuje inscenaci její režisér Daniel Špinar. Choreografii vytvořil Radim Vizváry.

Pražské Divadlo Komedie jako součást Městských divadel pražských je od října domovskou scénou pohybového divadla Lenka Vagnerová & Company. Pod názvem Než vše začalo má zde 24. listopadu premiéru společný projekt oceňovaného tanečního souboru a francouzského režiséra a mima Lionela Ménarda, mimodrama inspirované Exupéryho Malým princem.

Dostojevského novela Hráč v autorské interpretaci režiséra Michala Háby bude uvedena 23. listopadu v brněnském Divadla Husa na provázku. Inscenace je anoncována jako zběsilá jízda člověka, který ví, co všechno nechce, ale neví, co přesně chce - a hráčský hazard je to jediné, co je po ruce; jako příběh o lásce v dobách pozdního kapitalismu, který už je pozdní dvě stě let. V Hráči se podle tvůrců inscenace snoubí ruská extatičnost s evropskou provokací.

V Praze pokračuje program Pražského divadelního festivalu německého jazyka 21. listopadu autorským čtením spisovatelky Judith Hermannové z její nové knihy povídek Lettipark a 23. listopadu inscenací Odyssea, kterou na motivy Homérova eposu vytvořil režisér Antú Romero Nunes s herci souboru hamburského Thalia Theater.

O víkendu 24. a 25. listopadu pak festival uvede představení Five Easy Pieces inspirované příběhem vraha dětí Marca Dutrouxe a dramatizaci románu Nekonečný žert Davida Fostera Wallacea.