František Cinger, Právo

Vlastimil Vondruška:

Husitská epopej VII. - Za časů Vladislava Jagellonského: 1472-1485





Poslední díl ságy představuje léta, kdy se Vladislavu Jagellonskému podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Z Čech byl sejmut cejch kacířství. Utrakvismus byl uznán všemi církevními autoritami... Končí i příběh rodiny Prokopových.

Moba, 624 strany, 499 Kč, e-kniha 299 Kč, audiokniha od 349 Kč

Michelle Obamová:

Becoming





Michelle Obamová se stala jednou z nejikoničtějších žen naší éry. Jako první dáma USA a první Afroameričanka v této roli si vybudovala pozici silné zastánkyně práv žen ve Spojených státech i po celém světě. Česky vyjdou její vzpomínky s názvem Můj příběh v březnu 2019.

Crown Publishing Group, 400 stran, 499 Kč

Louis Ferdinand Céline:

Cesta na konec noci





Po 85 letech nový český překlad přelomové prózy moderní literatury. Tehdejší převratnost tkvěla v hudbě jazyka, který vytvořil, v kompozici motivů a melodií vybraného vyjadřování, řeči městské periferie, nikoli venkova, a samozřejmě mluvy rozhněvaného intelektuála.

Atlantis. přeložila Anna Kareninová, 452 strany, 4514 Kč

Paul Finch:

Mrtvý muž přichází





Jezerní oblast na severu Anglie, kde udeřil sériový vrah. A v detektivu Marku Heckenburgovi hlodá podezření, že se vrátil obávaný pachatel s přezdívkou Cizák. Naposledy byl spatřen před deseti lety v Dartmooru, kde své oběti připravoval o život nebývale krutým způsobem.

Domino, přeložila Zuzana Pernicová, 392 strany, 359 Kč

Daniela Kovářová:

Jak chovat muže, aneb manuál pro otrlé





Advokátka, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti se věnuje českým mužům a strategii, jež umožní jejich úspěšný chov vzdělanou a tolerantní ženou. Text doprovází překladový slovník mužsko-ženské a žensko-mužské řeči a zejména pět desítek pravidel.

Mladá fronta, 232 strany, 299 Kč

Jana LeBlanc:

Moje bejby Amerika: Co vám nikdo neřekne o životě v cizině





Když se novinářka přestěhovala do Ameriky, vzala do ruky blok, tužku a sepisovala všechno, co se naučila: jak v cizině hledat přátele, přestat se litovat, porodit, vychovávat dvojjazyčné dítě, nerozvést se, když se úsměvné kulturní rozdíly promění v nesnesitelné.

Mladá fronta, 232 strany, 299 Kč

Karel Klostermann:

Ze světa lesních samot





Rozhlasová dramatizace nejznámějšího šumavského románu zobrazující dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád narušila živelná katastrofa. Účinkují Otakar Brousek, Vilém Besser, Čestmír Řanda, Gabriela Vránová, Miriam Kantorková ad.

Radioservis, CD, mp3, 5:37 hodin, 299 Kč

Steve Dillon, Jason AAron:

Publisher Max: Kingpin





Frankova válka proti zločinu šla poslední dobou dobře, až moc dobře. Proto se nejvyšší šéfové všech mafií rozhodli dát dohromady, aby se Punishera zbavili jednou provždy. Nastražili past: jeden tuctový kriminálník jménem Wilson Fisk bude hrát roli Kingpina...

BB art, přeložil Richard Podaný, 120 stran, 399 Kč