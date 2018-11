Filmové premiéry: Fantastická zvířata: Grinewaldovy zločiny, Oni a Silvio, Balón, Touch me not, Dívka, Sklep, Soumrak a Mimořádná zpráva.

Do kin přicházejí Fantastická zvířata: Grinewaldovy zločiny, pokračování úspěšného filmu Fantastická zvířata a kde je najít. Nejúspěšnější italský režisér současnosti Paolo Sorrentino natočil komediální drama Oni a Silvio. V rozděleném Německu v době studené války se odehrává Balón. Zlatého medvěda letošního Berlinale získal film Touch me not. A cenu Camera d’Or pro nejlepší debut v Cannes zase drama Dívka. O tom, čeho všeho je schopen zoufalý rodič, když mu zmizí dítě, je Sklep. V Budapešti na počátku 20. století se odehrává Soumrak. Pohled na práci novinářů přináší dokument Mimořádná zpráva.