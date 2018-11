aš, Novinky

The Breeders daly dohromady dvě významné představitelky americké alternativní rockové scény druhé poloviny osmdesátých let, členka Pixies Kim Deal a Tanya Donelly z Throwing Muses. Jejich album Pod z roku 1990 sklidilo pochvalné kritiky a v Anglii se dostalo na 22. místo žebříčku, v USA se však moc neprosadilo.

Protože se však Tanya chtěla více věnovat mateřské skupině a jinému pobočnému projektu Belly, Kim přizvala do skupiny svou sestry Kelley. Na basu dál hrála Josephine Wiggs a za bicí usedl Jim Macpherson. V tomto obsazení natočili The Breeders velmi svěží album spojují alternativní rock s garážovým z šedesátých let. Vliv Pixies byl zřejmý, ale kapela byla odlehčenější. Na albu byl také jejich největší hit Cannonball. Album bylo platinové, k čemuž ale přispělo, že skupina o rok dříve jezdila jako předkapela Nirvany.

Kelley však nezvládala problémy s drogami, a tak se kapela rozpadla. Kim sestavila s Macphersonem nepříliš úspěšné Amps.

Až na začátku nového tisíciletí po vyléčení Kelley natočili Breeders třetí desku Title TK, pak ale následovala další odmlka. Mountain Battles vyšly až v roce 2008. Důležitější však bylo, že se v roce 2012 dalo dohromady obsazení z druhého alba, protože se vrátili Macpherson i Wiggs. Kim se navíc rozhodla plně věnovat The Breeders a ukončit působení v obnovených Pixies, kde se dostávala do stále větších sporů s Frankem Blackem. Až v roce 2018 však The Breeders přišli novým albem All Nerve, které je velmi vysoce hodnocené.