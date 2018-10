Stanislav Dvořák, Novinky

V lednu se začne vysílat Terapie 3. První dvě řady měly velmi silný ohlas a třetí nebude o nic horší. Ochutnávku viděli už v létě návštěvníci karlovarského festivalu. Seriál se odehrává v ordinaci, má málo postav a o to hlouběji se dostává při jejich vykreslení. Pacienti se smějou se, pláčou, zpovídají i vztekají.

Zdena Studenková je naprosto přesná v roli popové zpěvačky za zenitem, která má problémy s bulvárem a sebevědomím. Po 40 letech v normalizačním i polistopadovém šoubyznysu už neumí rozeznat, co si upřímně myslí a co je role, kterou si vymyslela pro veřejnost. Psychologovi předvádí herecké etudy místo toho, aby své problémy přiznala.

Blinded by the Lights sleduje sedm dní kokainového dealera, jehož navenek uspořádaný život se začne vymykat kontrole. Osmidílnou sérii, která vznikla na motivy stejnojmenného románu Jakuba Żulczyka, režíruje Krzysztof Skonieczny (Hardkor Disko). Oba jsou zároveň autory scénáře. Blinded by the Lights je nejnovější sérií z produkce HBO Europe v Polsku, a následuje tak dvě úspěšné série – drama Wataha a dvě sezony konspiračního thrilleru Pakt/The Pact.

Hackeři z Temešváru



„Série Success se odehrává v Záhřebu a vypráví vzájemně se proplétající příběhy čtyř cizinců, které spojí násilí. Jsou pronásledováni temnou minulostí a zároveň se snaží dát své životy do pořádku. Success byl napsán Marjanem Alčevskim, jenž s úvodní epizodou vyhrál scénáristickou soutěž HBO Adria First Draft,” sdělila Pavla Brožková z HBO.

Série Hackerville má premiéru 4. listopadu. Hlavní hrdinka Lisa je kriminalistka specializovaná na kybernetické zločiny vyslaná do rumunského Temešváru poté, co se jedna velká německá banka stane cílem hackerského útoku. Vyšetřování totiž odhalí, že právě Temešvár, Lisino rodné město, je místem, odkud byl útok veden. Lisa se má na vyšetřování podílet s místnimi kriminalisty, především s místním policistou, Adamem Sandorem. Mezi parťáky však panují neshody a pocity nepochopení pramenící z kulturního rozdílu. Jak však vyšetřování postupuje, dvojice se sbližuje.