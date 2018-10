Jan Šída, Právo

Hlavní program probíhá jako již tradičně v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Holešovicích, dále pak v Lapidáriu Národního muzea tamtéž a také v historickém interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce blízko Karlova mostu, který hostí výstavu Manifest.

Právě tam ukazuje své umění španělský designér Jaime Hayon, jenž je považován za hlavní hvězdu přehlídky. Pro jubilejní ročník vytvořil narozeninový dort sestavený z různých předmětů. Tuto prostorovou skulpturu označil jako rozmarný displej svých zásadních designových prací.

Španělský designér Jaime Hayon vytvořil narozeninový dort, který je vystaven v Colloredo-Mansfeldském paláci.

FOTO: Jan Šída

Výrazným exponátem v paláci je i prostorový objekt domácího designéra Maxima Velčovského Yes, We Can, sestavený z několika stovek zlatých plechovek. Chápe je jako symbol záchrany člověka (uchovává potraviny), ale i definitivní zkázy (odpad ničící životní prostředí).

Další jeho skulptura zdobí vstupní halu Průmyslového paláce. K oslavám letošního, stoletého výročí založení Československa vytvořil obří bustu prezidenta Masaryka z červeného drátu. Dílo existuje vlastně ve dvou formách, protože vrhá stín, který se tak stává jakýmsi virtuálním dvojníkem státníkovy busty.

Vzpomínka na společný stát se objevuje i v dalších pracích. Slovenské studio Abluesky vytvořilo v rámci projektu V pohybe červenobílou vázu ve tvaru ženských nohou, po vložení modré květiny lze vytvořit státní vlajku. A k tomu přidalo přívěsek s československou mapou, který lze rozdělit na dva současné státy.

Přehlídka se z velké části nese v retro stylu. Skandinávský Scandium Interiors čerpá v bytovém interiéru z nábytku padesátých a šedesátých let minulého století. Čezeta Motors zase oživila populární skútr z roku 1957 přezdívaný prase. Jeho nadčasový a ladný vzhled překvapí i v dnešní době.

Na snímku ředitelka festivalu Jana Zielinski a Jiří Macek, jeho kreativní ředitel.

FOTO: Jan Šída

Krásným tvarem se honosí také červený elegantní sportovní automobil Renault Dezir, který skvěle doplňuje hosteska ve vypasovaných šatech stejné barvy. Totéž lze říci i o nádherném letadle VL3 Evolution (Aeroprague/JMB Aircraft) připomínajícím hrdého orla, krále nebes.

Designblok rok od roku stále více ukazuje, že krásný tvar lze vymyslet u každého předmětu denní potřeby. Zjednodušeně lze říci, že když má někdo prázdný dům, po návštěvě Designbloku si ho může naplnit krásnými věcmi od sklepa po půdu.