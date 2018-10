jaš, kul, Právo

„Píseň Láska z Kateřinic je natočena podle skutečné události osudu prapradědečka Josefa Dřevojánka. Ten měl být v roce 1918 zastřelen ruskou armádou v 1. světové válce. Aby svůj život zachránil, nechal se pohřbít do společného hrobu. Po tři dny sbíral síly, vyhrabal se z něj a započal roční cestu za svou láskou napříč Ruskem až do své země. A to se mu podařilo,“ poodkrývá silný rodinný příběh písně Patricie Fuxová.

Natáčení videoklipu Láska z Kateřinic probíhalo na Kouřimsku, kde je staré slovanské hradiště a podle legend je místem, na němž se usídlil Lech, bratr praotce Čecha. Klip natočilo režisérské a kameramanské dívčí duo Czech Vibes.

Patricie Fuxová ze skupiny Vesna v klipu Láska z Kateřinic.

FOTO: Milan Vopálenský

„Natáčeli jsme v kryptě sv. Kateřiny, v penzionu Tomáše Waschingera a také v okolní přírodě. Místa byla nádherná a příběh natolik silný, že natáčení nakonec připomínalo více film než klip. S Vojtou Dykem jsme na place strávili téměř 14 hodin,“ doplňuje houslistka Vesny a autorka scénáře Bára Šůstková.

Na debutové desce Pátá bohyně, která vyjde 5. listopadu, bude tucet písní s tematikou přírody, slovanských motivů a ženství. Písně, vycházející z folkloru propojené s elektronikou a klasickou hudbou, nabízí paletu prožitků reflektující naše kořeny. Žánrově se jedná o směsici popu a folkloru, klasické hudby i příměsi elektroniky s inspirací současnými hudebními směry.

Dyk společně s Vesnou vystoupí na křtu alba v rámci hudebně-taneční show s orchestrem Symphony Prague, která se uskuteční 21. listopadu v Obecním domě v Praze.