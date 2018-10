Radmila Hrdinová, Právo

Jaký bude letošní zahajovací koncert?

Odehraje se v duchu oslav stého výročí vzniku Československé republiky, takže bude znít pouze česká hudba. S jeho koncepcí nám pomohl Bohuslav Vítek, dramaturg Komorní filharmonie Pardubice, která je pod taktovkou Miloše Formáčka hlavním aktérem večera.

Vy ale na něm vystoupíte také. S jakým programem?

Budu zpívat výběr z Dvořákových Cigánských melodií op. 55 a Tři novořecké básně op. 50. Ty Dvořák složil na české překlady řecké lidové poezie vydané v roce 1864 básníkem Václavem Bolemírem Nebeským. Kromě toho orchestr zahraje Dvořákovu Českou suitu, a Smetanovo Scherzo z Triumfální symfonie a Sukovu Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave.

Tři novořecké básně nepatří k nejuváděnějším dílům. Proč jste si je vybrala?

Protože jsou krásné a málo se o nich ví. Dokonce jsme ani přes velké pátrání neobjevili jejich orchestrální verzi, o níž se ví, že existuje, takže ji pro nás musel vytvořit dirigent Martin Peschkik. Chtěla jsem posluchačům rozšířit obzor.

Pořadatelé koncertů od umělců vyžadují stále jen posluchačské tutovky, nejlépe muzikály, a když na ně přijdete třeba s Wagnerovými, Straussovými či Mahlerovými písněmi, tvrdí, že na ně nedostanou publikum.

Ale já si myslím, že je to do jisté míry jejich lenost a že publikum by si poradilo i s náročnějším repertoárem. Naštěstí i mezi pořadateli existují výjimky. Třeba v Děčíně si své publikum vychovávají systematicky už od dětských let.

Co je cílem festivalu a do kolika měst už jste tóny klasické hudby zanesli?

Cílem je obohatit hudební život českých měst. Za ta léta by jich bylo jistě už více než patnáct. Letos jsou to kromě Prahy i Ústí nad Orlicí a Děčín. V každém z nich se snažíme probudit zájem lidí o klasickou hudbu a koncerty. Spolupracujeme s Kluby přátel hudby i základními uměleckými školami. Ráda bych získala pro klasickou hudbu především mladé publikum.

Edita Randová

FOTO: archív Edity Randové

Jaká hlediska hrají roli ve výběru zahraničních umělců?

Těch je hned několik. Především je velký zájem o méně tradiční nástroje, protože housle a klavír se objevují na koncertech nejčastěji. Letos jsme se snažili vyhovět přání přivézt akordeonistu. Bude to Ital Mirko Satto a v Ústí nad Orlicí uvede pestrý repertoár, především skladby vynikajícího Astora Piazzoly. Myslím si, že to bude pro publikum velký zážitek.

Jak plánujete koncerty?

V tom často hrají roli i tak praktické důvody, jako je souběh koncertu s televizním vysíláním hokejových a fotbalových zápasů, populárního seriálu, anebo to, jestli před námi nebo po nás nebude ve městě hostovat někdo populární.

Lidé šetří penězi i časem. Těch hledisek je opravdu hodně. Pořadatelé berou ohled třeba i na počasí a chalupaření. A nám jde o to, aby lidé i v menším městě na koncert opravdu přišli a odnesli si co nejlepší dojem.

Co naplňuje váš život kromě festivalu a zpěvu?

Dokončila jsem magisterské studium mezinárodních vztahů a diplomacie a ráda bych v tomto oboru absolvovala i doktorát.

To je takový můj soukromý zájem a zároveň pojistka pro budoucnost po skončení pěvecké kariéry. K tomu mě odmalička vedli rodiče, kteří chtěli, abych nebyla závislá jen na svých dvou hlasivkách.

Odmaturovala jsem na střední ekonomické škole a mezinárodní vztahy mě vždycky zajímaly, takže jsem pokračovala v tomto oboru. Mluvím velmi dobře italsky, španělsky i anglicky a mám zkušenosti z koncertů po celém světě.

Zatím mám ale zaplať pánbůh svůj pěvecký diář naplněný a před sebou festival, na který bych diváky moc ráda pozvala. Program najdou na našich webových stránkách www.tonynadmesty.com.