Jindřich Göth, Právo

Jinými slovy, pokud po knize sáhne osoba nezasvěcená v dobré víře, že kupuje „něco, jako je Jo Nesbo“, bude zklamaná. Čtenář obeznámený například s Hoegovým nejznámějším románem Cit slečny Smilly pro sníh ale bude takřka okamžitě doma. Tohle je totiž další jeho literární šaráda s velmi svéráznou hlavní hrdinkou.

Susan je skutečně originál. Disponuje jednak místy až radioaktivním smyslem pro humor, díky němuž se některé pasáže čtou opravdu jedním dechem a s nevěřícně povytaženým obočím, a má jednu zvláštní vlastnost, lépe řečeno dar.

Kdokoli se ocitne v její blízkosti, nemůže si pomoci a začne se jí okamžitě svěřovat se svými nejniternějšími pocity, touhami a obavami. Paradoxem přitom je, že pro ni samotnou je více než emoce chladná logika, intelekt a věda. V jejím případě je to fyzika, za niž by byla ochotna položit život. A právě o život její a jejích blízkých tu jde, neboť Susan se svým manželem a dětmi se stane jednou z hlavních postav přísně tajného vyšetřování, které dalece přesahuje hranice jejího rodného Dánska.

Tedy ano, v prvním plánu je Susanin efekt skutečně čímsi na způsob kriminálního, tedy lépe řečeno špionážního románu. Ale místo klasické napínavé hry na kočku a myš jde o poťouchlou autorovu hru se čtenářem, respektive s jeho očekáváním.

Hoeg si vychutnává své postavy, zasazuje je do neobvyklých a vypjatých situací jen proto, aby s jakousi škodolibou radostí sledoval, jak si povedou a co na to bude říkat čtenář. Nebojí se co chvíli nabourávat koncept špionážního románu až filozofickými úvahami o věcech, které s ústředním dějem zdánlivě moc nesouvisí.

Je to rafinovaná skládačka, jejíž dílky do sebe nakonec přece jenom zapadnou, a dojde i na žánrově povinné nečekané odhalení. Výsledným dojmem z četby není jen uspokojení z finále napínavého příběhu, ale jakási podivná prázdnota. I to byl dozajista Hoegův záměr, těžko ale říct, nakolik ku prospěchu věci.

Susanin efekt je pozoruhodná kniha. Ze vší té eskapády trefných a jako břitva ostrých bonmotů a vynikajících scén ale přece jen občas vanou jakýsi chlad a odtažitost.

Peter Hoeg: Susanin efekt

Argo, přeložil Robert Novotný, 336 stran, 313 Kč

Celkové hodnocení 75 %