Kateřina Farná, Právo

Nejvýznamnější vlámský malíř 16. století, zakladatel úspěšné umělecké dynastie, se proslavil mistrovskými krajinomalbami, detailně zachycenými výjevy z rolnického života nebo biblickými a alegorickými příběhy, jimž nechyběl humor.

Už za svého života patřil k vyhledávaným a velmi ceněným tvůrcům. Jeho olejomalby i tisky vášnivě sbírali Habsburkové, zejména císař Rudolf II.

Milovníci umění neodejdou zklamaní. Prvně se podařilo shromáždit jedinečné množství Brueghelových maleb, tisků a kreseb. Základ vychází ze sbírek Uměleckohistorického muzea a vídeňské Albertiny, velkou část tvoří zápůjčky z muzeí v Antverpách, Bruselu, Římě, Rotterdamu, Londýně, Madridu, Paříže nebo Mnichova. Pražskou sbírku rodiny Lobkoviců zastupuje malba Senoseč (1565). O pojistné hodnotě prezentované kolekce organizátoři nechtěli na pondělní tiskové konferenci více hovořit. Stejně tak odmítli sdělit detaily k zmiňovanému tajemnému soukromému sběrateli, jenž zapůjčil jedno z děl.

Výstava s podtitulem „alespoň jednou v životě“ trvá do 13. ledna příštího roku. Připomíná 450. výročí Brueghelova úmrtí.

Mezinárodní tým odborníků, kurátorů a restaurátorů připravoval výstavu pět let. „Pro mě je tato chvíle velmi emocionální. Pracovali jsme společně tolik let, abychom mohli zde ve Vídni touto výjimečnou výstavou představit dílo unikátního a ve své době inovativního malíře a mistra detailní miniatury,“ vyzdvihl před novináři Manfred Sellink, generální ředitel a hlavní kurátor Královského muzea krásných umění v Antverpách.

Zároveň zdůraznil, že tento renesanční autor uměl jedinečně zachytit lidské postavy zezadu. Nevidíme jim do tváří, ale přes jejich těla sledujeme mnohovrstevnatou, do široka komponovanou a do hloubky zachycenou krajinu.

Ve výstavních sálech nechybějí ikonické malby, jako jsou Dětské hry, Bláznivá Markéta, Nesení kříže, Triumf smrti, Lovci ve sněhu, Babylonská věž nebo před pár lety objevený Pohled na Neapol. Brueghel rovněž vytvořil velké množství předloh k satirickým mědirytinám, mezi nejznámější patří série Sedm smrtelných hříchů a Sedm ctností.

Návštěvníci se seznámí také s procesem restauračních prací nebo uvidí ukázku toho, jak byly v polovině 16. století připravovány speciální dubové desky. Díky nejnovějším technologiím restaurátoři u některých maleb odkryli malířův postup: od přípravy plochy, přes primární kresbu až po finální provedení.

Některé podkresby odkazují na jiného velikána, Hieronyma Bosche, jiné částečně z olejomaleb nakonec zmizely – jako například milenecká dvojice na půdě stavení, kde se právě odehrává svatba.

Organizátoři očekávají značný zájem a návštěvníkům doporučují zarezervovat si předem vstupenku na konkrétní den a čas.