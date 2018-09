rh, Právo

„V roce oslav sto padesátého výročí položení základního kamene Národního divadla a v roce stého výročí novodobé české státnosti si ještě více uvědomujeme, co pro nás znamená umělecká svoboda. Svoboda užívat rozličné umělecké prostředky, svoboda vyjadřovat se k různým společenským tématům, svoboda navštěvovat kulturní akce podle vlastní volby,“ říká ředitel pořádajícího Národního divadla Jan Burian.

Program otevře v sobotu 29. září inscenace Gavrilo Princip holandského souboru De Warme Winkel s poukazem na sté výročí konce první světové války. Osud atentátníka Gavrila Principa nahlíží s humorem, ironií i jistou tragikou.

Pražské křižovatky otevře inscenace o atentátníkovi Gavrilu Principovi.

FOTO: Sofie Knijff

V Praze se objeví hvězdy mezinárodní divadelní scény, s nimiž se domácí publikum zatím nesetkalo. Z Lisabonu přijede režisér Tiago Rodrigues s inscenací If a Window Would Open, z Argentiny Féderico León, který v projektu Las ideas předkládá zábavnou analýzu tvůrčího procesu, rakouský choreograf Simon Mayer s inscenací Sons of Sissy zapojuje do hry alpskou hudbu i tanec, Korejec Jaha Koo v performanci Cuckoo přenese diváky prostřednictvím hrnců na vaření rýže do exotického světa, ale skrze témata sdělná i našim divákům.

V průběhu festivalu se bude promítat i film My Country; a Work in Progress, který vznikl na základě stejnojmenné inscenace londýnského Národního divadla na téma brexitu. Součástí programu budou i letos debaty s tvůrci, přednášky a diskuse. Festival zakončí inscenace Brodskij / Baryšnikov divadla New Riga Theatre, v níž vystoupí domácímu publiku dobře známý Michail Baryšnikov, nikoli ovšem jako tanečník, ale v roli herce – interpreta básní Josifa Brodského.